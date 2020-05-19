〈美股早盤〉市場靜待鮑爾、梅努欽證詞 道瓊早盤跌逾100點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週二 (19 日) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 出席參議院銀行委員會視訊聽證會，報告抗疫經濟措施，鮑爾在週一 (18 日) 預先發表的證詞中表示，Fed 準備好動用所有工具支撐經濟，並將維持利率在近零水準，直到美國經濟度過危機，重返正軌。

美國最大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 於週二 (19 日) 公佈 2020 財年第一季財報，營收、獲利皆優於市場預估值，促使該公司股價於開盤上漲 3.03%，但整體道瓊指數則是結束昨日的漲勢，於早盤下跌超過 100 點。台積電 ADR 下跌 1.45%。

美國經濟數據

美國商務部於週二 (19 日) 公佈 4 月份新屋開工月增率，報 -30.2%，衰退幅度大於市場預估值 -21.9%，此外，4 月份的營建許可月增率則報 -20.8%，較市場預估的 -25.9% 為佳。

截至台北時間週二 (19 日)22 時許：

道瓊指數下跌 161.98 點或 -0.66%，暫報 24435.39 點

那斯達克上漲 18.71 點或 0.20%，暫報 9253.53 點

標普 500 下跌 6.91 點或 -0.23%，暫報 2947.00 點

費半下跌 3.24 點或 -0.18%，暫報 1779.43 點

台積電 ADR 下跌 1.45% 至每股 51.12 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.737%

紐約輕原油上漲 1.74% 至每桶 32.20 美元

布蘭特原油上漲 0.55% 至每桶 35.00 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1736.75 美元

美元指數下跌 0.13% 至 99.552 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US)

沃爾瑪早盤上漲 3.03%，達 131.56 美元。

沃爾瑪於週二 (19 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，受惠於電子商務業務大幅增長，促使 Q1 的營收、獲利雙雙超越市場預期。沃爾瑪 Q1 營收報 1346.2 億美元，較去年同期增長 8.6%，且高於市場預估值 1328 億美元，Q1 稅後淨利為 39.9 億美元，每股盈餘則報 1.18 美元，高於市場預估值 1.12 美元。

此外，沃爾瑪於美國的同店銷售增長率為 10%，高於市場預估值 7.2%，線上銷售則於 Q1 大幅增長 74%，遠優於去年同期的增長 37%。

家得寶 (HD-US)

家得寶早盤下跌 1.11%，達 241.79 美元。

家得寶於週二 (19 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，雖營收優於市場預期，但由於疫情改變了消費者的購買習慣，並產生額外的勞工及安全相關成本，因此導致獲利不如預期。家得寶於 Q1 營收增長 7.1%，達 282.6 億美元，稅後淨利則報 22.5 億美元，較去年同期下滑了 10.7%，每股盈餘為 2.08 美元，較市場預估值每股 2.27 美元為低。

此外，家得寶於 Q1 的同店銷售增長率為 6.4%，高於市場預估值 4.4%。

百度 (BIDU-US)

百度早盤上漲 11.25%，達 119.70 美元。

百度於週一 (18 日) 美股盤後公佈 2020 財年第一季財報，營收報 225 億人民幣，較去年同期下滑 7%，但仍優於市場預期，稅後淨利 (Non-GAAP) 則報 31 億人民幣，較去年同期大幅增長 219%，且高於市場預估值 14.65 億人民幣。此外，包括搜索及交易服務在內的核心業務，於 Q1 營收報 153 億人民幣，較去年同期下降 13%，核心業務的淨利則為 45 億人民幣，年增 148%。

百度預估 2020 財年第二季營收將達 250 億人民幣至 273 億人民幣區間。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月新屋開工 (萬戶) 報 89.1，預估 95.0，前值 121.3

美國 4 月新屋開工月增率報 -30.2%，預估 -21.9%，前值 -22.3%

美國 4 月營建許可 (萬戶) 報 107.4，預估 100.0，前值 135.3

美國 4 月營建許可月增率報 -20.8%，預估 -25.9%，前值 -6.8%

美國新屋開工數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

由於市場對於解除封鎖、及新冠病毒疫苗的開發樂觀預期，促使週一 (18 日) 美股大漲，對此，瑞銀投資長 Mark Haefele 表示，全球有超過 100 種的藥物及疫情正在研發中，預期醫學的突破、及政府的支持等，皆可刺激股市上揚，但 Haefele 亦警告投資人，若疫情爆發了第二波感染，則將引發股市的下行風險。

紐約輕原油 (WTI) 6 月期貨合約將於週二 (19 日) 收盤後到期，雖 5 月期貨合約曾跌落至負值，且美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 亦於日前警告，6 月 WTI 合約到期仍有可能重現負值，但是，渣打銀行大宗商品研究主管 Paul Horsnell 卻表示，對於油價走勢抱持樂觀態度，而美國頁岩油生產商的減產速度，也超乎市場預期。