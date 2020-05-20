Avigan在臨床研究未見明顯療效 富士軟片早盤大跌逾3%

富士軟片 (4901-JP) 週三 (20 日) 大跌逾 3%，此前共同社報導說，到目前為止，尚無明確證據表明藥物 Avigan 能有效治療新冠肺炎 (COVID-19)。

報導援引身份不明的消息來源說，由醫院獲得的數據，此藥未顯示明確的治療有效性，引發了人們對於 Avigan 能否在本月底前獲得監管批准的懷疑。

富士軟片發言人 Kana Matsumoto 說，公司未參與這項主要在藤田醫科大學進行的臨床研究，或其他觀察性研究。她說：「富士軟片不知道結果，也無法對結果發表評論。」

她補充說，公司將透過目前在日本和美國進行的臨床試驗，來評估這種抗流感藥物的療效。

在早盤交易中，富士軟片遭遇失望性賣壓，下挫逾 3%。

先前由於對 Avigan 作為一種治療 COVID-19 的療法感到樂觀，富士軟片股價今年 4 月漲至歷史新高，政府呼籲富士軟片將該藥的國家庫存增加 3 倍。此一藥物已於 2014 年在日本獲准，用於緊急流感治療。

之前在動物研究中，顯示 Avigan 可能存在致畸性等問題，因此這一藥物能否獲准仍有擔憂。

日本政府已承諾免費提供 Avigan 物資，有 40 多個國家提出正式要求。