Fed官員：美國兩位數失業率恐持續至年底

聯準會 (Fed) 波士頓銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週二 (19 日) 表示，只要消費者和勞工繼續擔憂疫情，那麼企業將面臨需求疲軟的困境，美國的兩位數失業率可能一直延續到年底。

羅森格倫認為，政府實施的防疫封鎖措施，導致美國越來越多人失業，這情況持續下去，失業率可能將逼近高峰值 20%，況且失業的民眾可能會待業一陣子。

「不幸的是，即使到今年年底，我預估失業率仍將保持兩位數的水平。」

羅森格倫表示，決策官員將採取行動，以縮短民眾失業時間，且 Fed 已祭出一些緊急貸款工具，有助於緩解短期資金市場的融資壓力。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二表示，旨在向中小企業提供信貸的主街貸款基金都將在本月底啟動。

羅森格倫指出，符合申請要求的企業將能向貸款機構借貸，但他警告，並非所有需要救助的企業都能順利申請到貸款。

「貸款基金無法為所有人提供協助，但我們希望這能為企業提供重要的銜接，而這些企業多僱用大量美國勞動力。」羅森格倫說

羅森格倫表示，Fed 官員將繼續衡量企業和銀行對該貸款的興趣，並且將考慮降低主街貸款基金的最低貸款額，好在必要時涵蓋更多企業，讓資金流向真正有需要的經濟面向。

隨著企業重新開放，許多人對於重返工作場所的擔憂日益加劇，在這些擔憂解除前，民眾對許多服務的需求將維持在低水平。

羅森格倫強調：「總而言之，企業重啟並不是萬靈丹，真正的解決方案在於公共衛生政策，否則幾乎無法充分恢復就業市場。」