一文掌握鮑爾和梅努欽赴國會聽證重點

3 月下旬川普政府推出一項規模 2.2 兆美元的刺激計畫後，週二 (19 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾和美財政部長梅努欽出席國會聽證，提供新冠疫情有關的最新因應措施。

美國國會參議院銀行委員會週二舉行視訊聽證會，針對 2.2 兆美元紓困案首次舉行的季度聽證會，該紓困計畫名為「新冠病毒援助紓困經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act，CARES Act」。

本輪聽證會涵蓋很多面向，主要關於重啟經濟的計畫、刺激計畫後續跟進、以及美國經濟願景。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於聽證會中保證，如果經濟放緩，聯準會準備採取更多行動。(圖片：AFP)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於聽證會中保證，如果經濟放緩，聯準會準備採取更多行動。

鮑爾重申：「我們承諾在這個充滿挑戰的時刻，我們致力於使用所有的工具來支持經濟，儘管這些行動只是更廣泛的公共部門應對措施的一部分。」

關於美國經濟願景，鮑爾表示，目前房地產業面臨多重風險，消弭這些風險最重要的就是，以深思熟慮的方式重啟經濟、建立信心並確保人民安全，預測經濟可能要等到 2021 年底才能完全恢復。

參議員們對聯準會迅速膨脹的資產負債表表達隱憂，鮑爾稱：「這並沒有引起金融穩定性或通膨的擔憂，將在未來數年內逐漸縮表。」

美財政部長梅努欽出席國會聽證 (圖片：AFP)

據國會監督委員會發布的報告，5000 億美元援助基金幾乎沒有動用，參議員 Mike Crapo 要求梅努欽解釋。

美財政部長梅努欽回應，資金沒有得到充分分配的唯一原因是，我們還在建構和運行階段，希望根據需要分配所有的資金。

參議員 Kyrsten Sinema 擔憂小型企業無法像經濟傷害災難貸款 (EIDL) 取得貸款，而且小型企業缺乏薪資保護計劃 (PPP) 貸款指導。

將持續跟進這兩個議題，願意討論放寬小型企業申請薪資保護計劃 (PPP) 貸款的一些限制。

此外，參議員布朗 Ben Brown 質疑，在有更好的工人保護措施前，美國重新開放經濟是不安全的，政府希望用多少工人的性命換取美股道瓊漲千點或提高 GDP？

梅努欽回應，任何工人都不應為此喪命，政府遵循最好的醫療建議，他對美國經濟正以安全的方式開放感到無比自豪。

梅努欽預計，美國經濟將在第三或第四季復甦。