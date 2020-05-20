光環殞落 瑞幸咖啡難改變下市命運

美國當地時間周二 (19 日)，瑞幸咖啡表示已收到 Nasdaq 交易所的下市通知，瑞幸計劃舉行聽證會，在聽證會結果出爐前，瑞幸仍可於美國當地時間周三 (20 日) 重新掛牌交易。不過，依照過去偽造財報案例，瑞幸下市幾乎成定局。

資料來源: investing.com, 瑞幸咖啡股價日線走勢

此外，瑞幸還將面對高額的訴訟賠償，近期已有 14 家外資在香港起訴瑞幸偽造財報造成損失。

業內人士指出瑞幸計劃舉行的聽證會大多會安排在聽證請求日期後的 30-45 天舉行。

針對瑞幸被要求下市的消息，瑞幸董事長陸正耀發布聲明宣稱，Nasdaq 交易所不等最終調查結果就要求公司下市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。

他還強調瑞幸咖啡的商業營運模式是可行的，瑞幸咖啡自營運以來每年的營收都在持續增長。若瑞幸下市面臨的營運困難和壓力必將擴大，但不論結果如何都會全力維持門市營運，挽回股東損失使瑞幸能走下去。

此外，已有 14 家外資機構對瑞幸提起訴訟，同時開曼群島和香港法院均下令凍結瑞幸資產，雖然目前尚未對外公開審判文件，但據消息人士指出，瑞幸債券持有人提起訴訟要求追回他們蒙受的約 1.557 億美元的損失。

瑞幸偽造財報一事在美國掀起軒然大波，加上美中關係漸趨緊張之際，Nasdaq 罕見以大動作計劃修改部份上市規定，增加企業在 Nasdaq 掛牌的困難度。雖然 Nasdaq 未指名針對中資企業，但外界大多認為此舉就是為中資企業而設。

同時，美國 SEC 主席 Jay Clayton 更公開宣稱，未來將重點審核來自新興市場，特別是中國赴美掛牌的企業。