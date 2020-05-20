微軟Build大會：收購Softomotive、推醫療雲端服務

微軟週二 (19 日) 宣布將收購英國新創公司 Softomotive，透過自動化提升整體工作效率，進一步擴展 Azure 雲端服務平台應用優勢，微軟目前未公布收購價碼。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 週二於今年首場線上開發者大會 Microsoft Build 提及這樁收購案。彭博本月初曾報導，微軟正和 Softomotive 磋商收購事宜。

Softomotive 成立於 2005 年，總部位於倫敦，擁有 150 多名員工。是一間專門提供機器人自動化服務 (Robotic-Process Automation，RPA) 的公司，該技術能應付高度重複性的工作運算需求。

目前 Softomotive 擁有 7,000 多家客戶，其中包括全錄 (Xerox)。

微軟表示，該技術將與公司現有的 RPA 產品 Power Automate 結合，該產品隸屬於微軟 Power Platform，是微軟專為希望建構應用程式但缺乏專業開發技術的人員所建立的產品組合。

除了 Office、Windows 和雲端業務 Azure 等發展成熟的微軟產品線以外，Power Platform 的產品組合也將帶給公司另一項增長機會。

Softomotive 還為 Windows 應用程式創建一項 WinAutomation，能使用於 Windows 中並建立自動化工作流程。

微軟副總裁 Charles Lamanna 在部落格文章中寫到：「結合 Power Automate，WinAutomation 將為客戶提供 RPA 桌面編程等選項，因此任何人都能建購基於 Windows 的 RPA 工作流程。」

「合併後的產品還能讓 RPA 連接到許多新的應用程式和服務，包括 SAP 和傳統綠屏終端應用程式。」

根據資料庫 Crunchbase ，Softomotive 已經籌得近 2500 萬美元的資金，投資人包括 Grafton Capital。

醫療雲端服務

除了收購 Softomotive 外，微軟還在 Microsoft Build 大會中推出醫療雲端服務產品 Cloud for Health Care，以協助全球醫療機構全面應對新冠疫情，微軟表示，這是公司首次為特定行業打造雲端產品。

這項醫療雲端是在微軟現有的雲服務 Azure，及 Teams 遠端看診的基礎上打造的，能夠有效改善與病患的溝通，加強醫療團隊合作、提升營運效率和診斷資料。

微軟副總裁 Tom McGuinness 和 Greg Moore 表示，Microsoft Cloud for Healthcare 已經開放民眾預覽功能，並提供 6 個月的免費試用。