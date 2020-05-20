泰國再降息1碼至0.5% 為今年第三次降息

據《彭博》報導，泰國央行於週三 (20 日) 利率會議中，宣佈降息 1 碼至 0.5%，創歷史最低紀錄。由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對泰國的觀光及出口造成重創，導致該國經濟陷入衰退，為了減輕疫情的損害，泰國央行於今年以來已三度調降利率。

泰國 GDP 增長率、泰國基準利率 (圖：Bloomberg)

根據官方公佈數據，泰國於第一季 GDP 報年減 1.8%，創下自 2011 年以來最大跌幅。泰國政府表示，疫情對於出口及觀光所造成的衝擊，較預期來得更為嚴重，預估今年全年 GDP 恐將衰退 6%，創下自亞洲金融風暴以來最差表現。

TD Securities 策略師 Mitul Kotecha 表示，隨著泰國央行調降利率至歷史低點，能持續採取降息政策的空間亦受限，預期央行將會採取其他刺激工具，以避免經濟進一步衰退。

為了防止疫情擴大，泰國於 3 月 26 日起宣佈進入緊急狀態，並將實施的期間延長至 5 月底，除了封鎖邊境、禁止外國人入境之外，亦限制大部份的國際班機入境。

在週三 (20 日) 發佈的聲明稿中，泰國央行表示擔憂泰銖走強的問題，在過去一個月，泰銖升值了超過 1.8%，升值幅度為亞洲第二強。

Kotecha 表示，泰國央行未來的寬鬆政策，將取決於泰銖的走勢，若泰銖匯價持續升值，則可能刺激央行實施更多的寬鬆工具。

隨著疫情逐漸放緩，泰國政府於 5 月初開始逐步解除封鎖，並在上個週末，允許購物中心、零售業者重新開放營業。預期泰國經濟復甦的速度，將取決於出口及觀光業的景氣回溫。

渣打銀行經濟學家 Tim Leelahaphan 表示，預估泰國央行於 Q3 將會再進一步降息 1 碼，至 0.25%，另外，亦不排除利率降至 0.25% 以下的可能性。

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