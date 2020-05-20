〈小英新產業政策〉離岸風場開發如火如荼 今年將有二座風場完工併網

總統蔡英文今 (20) 日發表就職演說，提及六大核心戰略產業，包括加速發展綠電與再生能源產業，隨著去年國內首座離岸風電示範風場完工，風場開發正如火如荼進行中，今年將有 2 座風場完工併網，總裝置容量將達 738MW(百萬瓦)，預計 2025 年前，離岸風電建置量預計達 5.7 GW(十億瓦)。

蔡英文在就職演說中提到，要加速發展綠電及再生能源產業。過去 4 年再生能源有飛躍性發展，台灣成為國際再生能源投資熱點，在此基礎上，2025 年綠能占整體能源 20% 的目標，有信心可達成，使台灣成為亞太綠能中心。

蔡政府任內積極發展綠能產業，在 2025 年非核家園目標中，離岸風電建置量預計達 5.7 GW(十億瓦)，風場開發分為三階段，先示範、次潛力、後區塊，第一階段已完成示範風場安裝，第二階段共配發 5.5GW(十億瓦) 裝置容量，第三階段則步入區塊開發階段，2026 年到 2035 年還有 10GW 規劃，可望帶動產業聚落效應及可觀產值。

台灣首座離岸示範風場海洋風電，已於去年 10 月完工，在潛力場址開發階段，分為「2020 年完工併聯」、「2021 年至 2025 年完工併聯」，「2020 年完工併聯」的風場，由上緯投控 (3708-TW) 的海能風電 (現已轉售 95% 股權)、達德能源的允能風電獲配容量，共將有 738MW 的容量，成為首批完工的潛力場址開發風場。

除今年將完工的風場外，2021 年至 2025 年完工併聯的風場，在風場建置過程中，必須符合一定比例的國產化程度條件，也帶動國內相關風電商機蓬勃發展。

台廠供應鏈主要以離岸風電上游為主，包括生產鋼材的中鋼 (2002-TW)、上緯投控的葉片樹脂材料、台朔重工的齒輪箱、永冠 - KY(1589-TW) 的風機鑄件、信邦 (3023-TW) 的電力纜線、東元 (1504-TW) 的控制系統，及華城 (1519-TW)、中興、士電 (1503-TW) 等的電力系統。

在中游風場規劃、營造與維護方面，風場規劃部分有台電、中興工程等，風場營造則有中鋼、台船 (2008-TW)、中興電工 (1513-TW)、華城、星能等業者。

目前國內風電產業包括投資、廠房、產線等，都在逐項升級中，除透過國內市場練兵，未來也將與國際資金及具備經驗的開發商合作，組國家隊放眼亞洲、走向世界。整個離岸風電產業，從水下基礎、葉片塔台到各式零組件等，將創造新台幣 1.2 兆元的產值，及超過 2 萬個就業機會。