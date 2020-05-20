〈房產〉新北板橋近一年住宅坪價最高前10強 全由「新巨蛋」包辦

據實價資料最新資料顯示，新北市政經中心板橋市，雖然區域內新板特區有高價豪宅群聚，不過統計 2019 年過去一年多以來的實價資料，單價最高的前 10 名全部由地標社區「新巨蛋」囊括，顯見交通便捷的捷運宅，仍深受通勤者的喜愛。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新巨蛋社區是板橋地標建築，社區中有許多套房產品，因為是捷運宅加上周邊機能成熟，一直受到消費者喜愛，由於租、買需求穩定，從實價的租金行情也可發現，許多套房租金每月兩萬元以上，該社區除自用型買方外，也常見到收租型買方購置套房收租，租金投報率 2.5%~3% 左右。

新巨蛋在住宅市場景氣最好時，單價成交多在每坪 80 萬元左右，但景氣修正的 2015-2016 年，房價也有一段修正，每坪成交 65-70 萬元，近期隨房市復甦，房價也出現一波反彈。

從 2019 年 1 月以來，新北板橋實價最高的前 10 筆成交行情都是「新巨蛋」，包括 36 樓成交 1080 萬元，換算每坪 79.4 萬元，23 樓成交 1320 萬元每坪 79.4 萬元，37 樓成交 1376 萬元每坪 79.2 萬元等，成交行情明顯復甦，但尚未回到景氣最高峰時的房價。