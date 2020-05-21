〈房產〉購屋貸款拉長還款期數求減壓 10年來六都還款年限拉長4年

據內政部不動產資訊平台最新統計資料顯示，隨 30 年期的房貸逐漸盛行，國人購屋貸款的期限也逐年拉長，2010 年第一季六都購屋貸款的期數多在 216-226 個月，平均貸款年限約 18 年，去年第三季則拉長到約 21.7-22.6 年，創統計以來新高，研判應與 30 年期房貸國人接受度逐漸增加有關。

台灣的銀行房貸還款期限由 20 年延長為 30 年，主要是銀行公會在 2008 年 12 月作成的決議後，由貸款行逐一推展產品，造成平均還款年限的拉長。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去購屋普遍都是以 20 年期最為常見，不過近年銀行對房貸條件偏向寬鬆，甚至連政策優惠房貸年限最長也達 30 年，還有寬限期 3 年的條件，加上利率條件越來越優惠，不像早年有些購屋人認為銀行利息高，希望可以早點把貸款還完。

面對當前的房價水準，購屋人拉長貸款年限也能夠有效降壓，觀察年輕購屋人，對於 20 年期以上的房貸接受度也逐漸增加，等待日後手上有多餘的資金再提前還款。

統計資料顯示，六都之中平均貸款期數最短的是房價最高的台北市，平均貸款期數為 261 個月，新北市、桃園市與台中市的貸款期數都為 272 個月，台南市為 265 個月，高雄市為 271 個月，相較 10 年前都增加了 43-56 個月，反應面對低利率與為有效降低每月還款壓力，國人對 20 年以上的房貸接受度逐漸增加。

舉例來看，以貸款 1000 萬元，貸款利率 1.4%，貸款 20 年為例，本利平均攤還試算，平均每月房貸金額約為 4 萬 7797 元，如果拉長到 30 年期則每月房貸就降至 3 萬 4035 元，不過因為還款時間拉長，累積必須償還的利息金額也會增加。