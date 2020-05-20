〈美股早盤〉經濟重啟+油價回溫 道瓊指數漲近300點

週三 (20 日) 目標百貨 (TGT-US) 於盤前公佈 Q1 財報，營收及獲利皆優於市場預期，促使股價於開盤上漲 1.20%，投資人預期，隨著美國經濟活動的重啟，零售業者的營運表現也有望逐漸改善。

此外，由於市場預期石油需求量已自谷底回升，促使近日來油價呈現上漲趨勢，WTI 期貨及布蘭特原油期貨價格，於早盤分別上漲 2.66% 及 2.94%。美股於週三 (20 日) 早盤 4 大指數皆上漲，道瓊指數上漲近 300 點，台積電 ADR 則上漲 1.20%。

美國紓困措施

受到中美貿易戰、極端氣候、以及新冠肺炎的衝擊，導致美國農民持續受創，川普總統於週二 (19 日) 宣佈了規模 190 億美元美國農業救助計畫的規則，符合資格的農民可自下週起申請，每人至多可獲 25 萬美元的直接補助。

各國解封進度

新加坡政府週二 (19 日) 宣佈自 6 月 2 日起逐步開放經濟，允許更多企業重啟營運，放寬措施將分為三階段進行，此外，政府也正在評估開放邊境的可能性。

根據新加坡政府公告，6 月 2 日起將開放如半導體生產、工程，以及金融、保險、批發、運輸、倉儲等不太需要公眾互動的業務，政府預計約三分之一員工將恢復正常上班。

台積電赴美設廠

台積電與川普政府上週公布，將在美國興建一座 120 億美元晶圓廠，預計 2021 年開始，在 2024 年完工。但是，美國民主黨議員於週二 (19 日) 要求川普政府，就台積電赴美設廠一案，回答包括國家安全顧慮、以及設廠獎勵細節等問題。

截至台北時間週三 (20 日)22 時許：

道瓊指數上漲 299.80 點或 1.24%，暫報 24506.66 點

那斯達克上漲 133.46 點或 1.45%，暫報 9318.57 點

標普 500 上漲 36.26 點或 1.24%，暫報 2959.20 點

費半上漲 41.11 點或 2.32%，暫報 1816.72 點

台積電 ADR 上漲 1.20% 至每股 51.41 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.709%

紐約輕原油上漲 2.66% 至每桶 32.81 美元

布蘭特原油上漲 2.94% 至每桶 35.67 美元

黃金上漲 0.29% 至每盎司 1750.70 美元

美元指數下跌 0.20% 至 99.172 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US)

目標百貨早盤上漲 1.20%，達 124.85 美元。

目標百貨於週三 (20 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，受惠於線上業務的成長，該公司營收表現優於市場預期。目標百貨於 Q1 營收報 196.2 億美元，較去年同期增長 11.3%，且優於市場預估值 190.4 億美元，但由於成本的上升，Q1 稅後淨利報 2.84 億美元，較去年同期的 7.95 億美元下滑，Q1 每股盈餘為 0.59 美元，優於市場預估值 0.4 美元。

Q1 同店銷售增長率報 10.8%，其中，線上銷售的增長達 141%，但是，線上業務的成長亦導致額外成本增加，包括取貨、包裝、及運貨成本等，此外，由於目標百貨於疫情期間提高員工時薪，再加上消費者減少高毛利產品的購買，如：服裝、飾品等，導致 Q1 的毛利率萎縮。

Moderna (MRNA-US)

Moderna 早盤下跌 3.16%，達 69.90 美元。

Moderna 的新冠病毒疫苗測試初步告捷後，促使週一美股及該公司股價雙雙飆漲，但新聞網站 STAT News 詢問多位疫苗專家後卻發現，根據該公司提供的訊息，現在實際上無法得知此疫苗的效果如何。

STAT 指出，Moderna 提供的訊息太少，且多數為文字而非數據，另外，雖然該疫苗事實上是由 Moderna 和美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 合作開發，但 NIAID 卻仍保持沉默。

嬌生 (JNJ-US)

嬌生早盤上漲 0.51%，達 149.75 美元。

嬌生於週二 (19 日) 宣佈，將停止在美國和加拿大銷售滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。公司表示，由於受到一系列法律訴訟影響，造成產品安全性被「誤導」，導致需求下滑。

嬌生在聲明中表示，北美市場對滑石粉基底嬰兒爽身粉的需求一直在下降，這主要是由於消費者習慣的改變，以及有關產品安全性的錯誤訊息和訴訟廣告不斷出現的結果。嬌生表示，將繼續在北美市場銷售以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，並繼續在全球其他市場，銷售以滑石粉為基底和以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

法國農業信貸策略師 Xavier Chapard 表示，央行持續的政策支持，可避免市場再次進入修正，另外，刺激資產價格上升的主要因素為經濟復甦的時機、速度、及程度。

JFD Group 分析師 Charalambos Pissouros 亦表示，由於各國持續採取財政及貨幣刺激政策，且新冠肺炎累計病例總數的曲線亦逐漸平坦化，昨日美股的下跌應可視為暫時修正。

油價於近日來持續上漲，SEB AB 的分析師 Bjarne Schieldrop 表示，全球石油需求量已自 4 月份的低點逐漸回升，預期油價將會呈現持續上揚的走勢。