Moderna董事長：我們不會發布與「現實」不同的疫苗結果

美國生物技術公司 Moderna(MRNA-US) 董事長 Noubar Afeyan 週三表示，Moderna 不會發布和「現實」有所出入的疫苗結果，以此回應日前新聞網站 STAT News 的報導。

新聞網站 STAT News 詢問多位疫苗專家後發現，該公司提供的檢驗結果資訊太少，且有多種疑點，無法得知疫苗實際功效。

週三 Moderna 股價無視負評，仍上漲 2.51%，以每股 73.47 美元作收。即使 Moderna 藥物尚未經過批准，今年以來，該公司依然飆升 270.2%。2019 年，Moderna 從合作和贈款得到收入為 6000 萬美元。

Moderna 股價 (圖片: Investing)

週一 Moderna 股價收於歷史新高每股 80.00 美元。當晚該公司宣布將以每股 76 美元發行 1,760 萬股新股，預計募資 13.4 億，以資助 COVID-19 疫苗研發和上市等相關的製造成本。

Gorilla Trades 分析師 Ken Berman 表示：「週一 Moderna 股價收於歷史新高，然而因為 STAT News 報導，於週二大幅下挫，收於 71.67 美元」他補充，「該公司昨日宣布發行股票也讓 Moderna 股價承壓，但儘管下跌，但 Moderna 的交易額仍比年初高 300%。」

Noubar Afeyan 接受採訪時表示，公司已發布出可用範圍內的數據，更強調：「我們非常認真地看待所做的事情，我們不會、也更沒有拿出一些數據來讓結果看起來跟現實有所不同。」

該公司於週一表示，第一階段人體試驗中，45 個參與者中已有 8 名受試者產生出能對抗新冠病毒的抗體，其餘患者的中和抗體的數據有望稍後公佈。

他指出，部分專家可能「基於專業知識來猜測我們疫苗臨床試驗是否有成果。」

Moderna 表示他們持續和美國衛生研究院 (National Institutes of Health) 密切進行合作開發疫苗，預計將從 7 月開始進行第 3 期試驗。

本月初，Moderna 宣布將與美國政府共同完成實驗疫苗的第一階段人體試驗，並將著手進行第二階段試驗，參與者共計 600 名，該公司表示，如果發現潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能在 2021 年初投入市場。

週三 Moderna 表示，第一階段試驗的全部數據，都將由其研究的發起者美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 發布。

該公司還已經披露，食品藥品監督管理局 (FDA) 已批准該公司繼續進行第二階段的 mRNA 疫苗第二代臨床試驗，該試驗將於 6 月底開始。

市場看法樂觀

高盛分析師則在報告中寫道：「雖然該公司尚未提供剩餘的參與者臨床數據，且公司缺乏結合抗體確切水平的細節，但我們認為公司的數據證明出疫苗初期的功效。」

大摩分析師週三將 Moderna 的目標價定為每股 90.00 美元，並表示他們預計該公司將在疫情期間銷售 15 億劑疫苗，此後每年將出售約 1.5 億劑。

大摩表示：「我們對 Modern 初期公布的期數據抱持樂觀態度。」

Moderna 當前市值約為 274 億美元，高於 1 月 2 日的 64 億美元。