南韓5月前20日出口大減20% 半導體減13%

南韓當局在週四 (21 日) 公布了最新出口數據。受到疫情影響，5 月前 20 日的出口額大減 20.3%。

南韓關稅廳週四 (21 日) 公布了最新進出口統計數據，南韓 5 月 1 日至 20 日期間，出口額報年減 20.3% 至 203 億美元，且這段期間的工作天數和去年同期相同，一樣都是 13.5 天，單日的平均出口額也較去年同期減少了 20.3%。

5 月上旬 (1-10 日) 出口額報年減 46.3%，單日的平均出口額報年減 30.2%。同月中上旬進口額報年減 16.9% 至 230 億美元。

南韓 2020 年 5 月前 20 日進出口表現 (圖片來源：南韓關稅廳)

以出口國家來看，對美國 (-27.9%)、日本 (-22.4%)、歐盟 (-18.4%)，以及越南 (-26.5%) 等國家的出口都出現 2 位數下滑。對中國 (-1.7%) 及中東 (-1.2%) 的出口，則是出現微幅萎縮。

在出口品項當中，出現大幅下滑的有石油製品 (-68.6%)、乘用車 (-58.6%)，以及無線通訊設備 (-11.2%)。出現增加的有船舶 (31.4%) 及半導體 (13.4%)。

在主要的進口貨物方面，增加的有乘用車 (27.2%)、資訊通訊設備 (13.1%)，以及機械 (0.1%) 等。減少的有原油 (-69.3%)、半導體 (-8.6%)，以及天然氣 (-7.3%) 等。