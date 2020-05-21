大跌後進場 配息領更多

自從年初以來，資產價格大幅下跌，截至目前為止（2020/5/20）大部分的資產都還尚未收復全部的失土。 美股今年以來總報酬還是 - 8.8%，全球高收益債券、新興市場債券和全球投資等級債券也皆是負值，各為 - 8.9%、-7.4%、-1.5%。但是在這種時刻，卻相對適合進場配息基金，本篇文章以全球高收益債券為例子，帶你看為什麼現在進場可以領到更多配息。（指數為標普 500、美銀美林全球高收益債、新興市場債、全球投資等級債券指數，資料期間 2020/1/1 – 2020/5/20）

1. 流動性改善，高收益債券殖利率高點反轉

今年以來市場受到疫情衝擊，所有經濟活動都受到嚴重的影響，市場資金因此緊縮，帶動高收益債券殖利率走高，甚至一度來到高點 11.29%，然而在各國政府拼命放水與救市政策出爐後，目前流動性出現改善，高收益債殖利率反轉到 7.97%（截至 2020/5/19，資料來源：彭博）。殖利率是衡量投資人可能獲得的潛在投資報酬，目前的殖利率仍遠高於過去十年平均值的 6.88%，代表全球高收益債券仍然有機會。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/5/15。高收益債券為美銀美林高收益債券指數。

2. 聯準會擴表，給全球金融狀況注入強心針

從第一點的圖表也可以觀察到高收益債券殖利率與金融狀況表現高度相關，那又如何能得知金融狀況不會在短期內繼續飆高呢？透過下圖聯準會過往擴張資產負債表與全球金融壓力指數的走勢圖，不難發現當全球金融壓力升溫超過 1.0 時，聯準會大多會出手擴張其資產負債表，為市場提供更多流動性。

聯準會的資產負債表已經從承諾增加購債量前的 4.1 兆美元，擴張到將近 6.9 兆美元，根據近期的研究指出，還有可能再繼續擴大，從中可以看出聯準會不希望讓全球金融壓力升溫的決心。因此，高收益債券殖利率再繼續升高的可能性較小。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/5/18。

除了知道目前殖利率吸引人、高收益債券上漲可能還有空間之外，目前的高殖利率對於愛息的高收益債投資人，還暗示了配息率變化的重要意涵。

3. 殖利率走高，債基配息變多

殖利率的走高代表可以領到的配息變多了，為什麼？大部分的配息基金都以固定每單位配息金額的方式發行，現在基金淨值變低了，一樣的投資金額可以買到更多單位數，因而每個月的配息金額而隨之變多，下方以例子來說明方便理解。

以 100 萬元的投資金額為例，假設 A 基金每單位的每月配息金額是 0.833 元，一年前基金淨值為 100 元 / 單位，現在因為淨值下跌淨值來到 88 元 / 單位。結果會如下圖所示，多取得了 1,364 單位，每個月配息金額也多了 1,136 元，一年會多 13,631 元。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高收益債券仍有機會，趁機加碼單位數

目前高收益債券離年初仍有 9% 左右的落差，高收益債券的波動度相較股市小，可以將資金分批佈局，趁高收益債券價格較低時多買一些單位數，可以累積更多的配息金額。相對積極的投資人，則可以考慮利用高收益債券殖利率來判斷股市是否將迎來反轉，趁勢佈局股市。

鉅亨精選基金

貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

摩根基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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