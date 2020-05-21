〈元太法說〉看好疫情帶動三大商機 Q2可望季增逾2成、優去年同期

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (21) 日舉辦線上法說，展望未來，董事長李政昊表示，雖然全球面臨新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊，但疫情也帶動線上學習、資訊看板、雜貨零售等三大商機，需求強勁，第 2 季可望優於去年同期，法人估，營收可望季增逾 2 成，達 35 億元。

李政昊表示，電子紙具備螢幕不傷眼、省電等特性，可應用在數位資訊看板上，也可望受惠近期零接觸醫療需求，另外，即時更新的特性，也可應用在需即時變動價格的貨架標籤上，遠距教學也帶動電子書閱讀器需求成長。

展望今年，李政昊表示，雖然短期歐美疫情仍未趨緩，但中長期仍看好電子貨價標籤 (ESL) 成長動能，電子紙閱讀器、電子紙筆記本則因今年推出彩色電子紙，估將影響部分黑白產品市場，整體將小幅衰退，權利金收入方面也會下滑。

另一方面，元太表示，今年全球面臨新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，衝擊交通、供應鏈斷鏈、人力，但元太中國揚州廠產能受影響程度不大，4 月初就恢復滿載狀態，因此，第 1 季營運仍優於預期，也創近 9 年同期新高。

元太第 1 季合併營收 29.22 億元，季減 14.88%、年減 1.1%，毛利率 46.17%，季減 1.82 個百分點、年增 3.76 個百分點，營益率 2.34%，季減 5.56 個百分點，並由去年轉正，稅後純益 7.87 億元，季增 28.34%、年增 79.72%，每股純益 0.69 元。