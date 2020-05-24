中國社科院：經貿、地緣政治 今年風險來源

中國社會科學院發表最新國際形勢報告，預測今年可能發生的十大風險事件，當中包含全球經濟陷入衰退、貿易衝突升級、台、美、中的三角關係恐使政治軍事對抗風險增溫等等。

中國社科院特別強調，雖然預測的十大風險事件不必然會發生，但不幸發生就會對全球產生重大負面影響。

中國社科院認為今年全球十大風險事件分別為：

全球經濟陷入衰退

國際貿易衝突升級

中美因台灣、南中國海等問題導致政治及軍事對抗風險上升

《中程導彈條約》失效引發軍備競賽

中東地區陷入新一波動盪

印巴間衝突惡化

朝鮮半島局勢再度緊張

部分國家內部動亂引發全球社經動盪

原油市場出現供給危機

英國脫歐給英國和歐盟帶來新的不確定性

報告認為，今年全球經濟仍保持下滑，美國對中國的戰略對抗不會因貿易協議的簽訂而緩和。此外美中科技領域的摩擦升級，可能導致美中兩國企業重新建構價值鏈和技術發展方向，由此也會牽動全球價值鏈和研發局勢的變化。

報告還認為，受國際政治經濟關係影響，當下及未來一段時期，世界各國在網路空間的角力會更明顯，這點已在新冠肺炎於全球肆虐後得到印證。

(圖片: AFP)

報告指出，美中關係發展現況已反映出雙方關係正發生質變，從過去競合的非敵非友關係，已演變成現今以競爭為主並進行全面方位戰略對抗的敵對關係。

報告進一步表示，當前美國民主與共和對中國政策的歧見正在趨縮小，對中國態度轉為強硬，抑制中國崛起已成為美國精英階層的基本共識。

外界指出，今年社科院的國際政治經濟形勢報告與過去相比明顯不同。首先就是側重對全球性風險挑戰的分析，新冠肺炎疫情的爆發引發各國社會原本存在的脆弱性。

同時，全球政經的不確定性及其帶來的風險和挑戰急劇上升，因此在報告中特別注意把全球面臨的重大風險挑戰作為影響國際形勢的主要變量來加以分析。