〈房產〉4月房貸利率驟降至1.381% 續寫歷史新低

台灣央行今 (23) 日公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作購屋貸款，較上月減少 43.61 億元至 493.25 億元，而房貸利率更是較上月暴減 0.212 個百分點至 1.381%，續寫歷史新低紀錄，反映央行降息效果。

另一方面，由於疫情衝擊，紓困需求大增，消費性貸款衝上 113.72 億元，創 9 年來單月新高，而消費性貸款利率則降至 1.932%，創近 10 年來新低。

央行說明，4 月購屋貸款下滑主要是因六都買賣移轉棟數減少，再加上部分銀行整批分戶貸款金額減少。

而房貸利率一口氣跌至不到 1.4% 的水準，一方面是反映央行降息效果，同時還有公股行庫對自用住宅的房貸利率提供優惠所致，央行認為，紓困方案到期後，房貸利率將略見反彈。

據統計，六都 4 月買賣移轉棟數月減 11.2%，年減 8%，其中，台北市月減 6.9%，新北市月減 5.3%，桃園市月減 9.8%，台中市月減 21.4%，台南市月減 10.8%，高雄市月減 13.1%。

另一方面， 4 月消費性貸款一口氣衝上 113.72 億元，較上月大增 46.75 億元，創 2011 年 5 月以來新高，而消費性貸款利率 1.932%，則較上月下滑 0.4 個百分點，也創 2010 年 6 月以來最低。

央行說明，消費性貸款大增主要是因 4 月就學貸款、銀行承做全國公教專案貸款和個人信貸貸款增加，的確有部分因素是反映勞工紓困的需求。

另外，央行統計 4 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.313%，較 3 月上升 0.022 個百分點，主要是因周轉金貸款利率上升 0.049 個百分點，若不含國庫借款，則 4 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.323%，較 3 月上升 0.004 個百分點。