〈房產〉北台灣預售、新成屋價格緩步走高逼近高點 宜蘭獨弱

據市調機構統計，北台灣新成屋、預售屋成交行情近年緩步上揚，但多數縣市與歷史高點仍差約 2-9%，僅基隆市漲至最高；住展研發長何世昌表示，近年北台灣新建案房價雖然回漲，但漲幅不如中古屋，與中古屋的差距趨小，只要挑對特定產品與區域購屋，消費者購買新房將更為有利，但宜蘭仍跌深。

值得注意的是，北台灣各縣市中，宜蘭房價走勢較為疲軟，2020 年第一季季新建案房價約為每坪 20.5 萬元，距歷史高點每坪 23.8 萬元仍相差約 13.9％，今年處於價格修正的最深處。

何世昌指出，宜蘭近年房價表現低迷的原因，與景氣高峰和反轉修正的時間點有關。北台灣多數縣市反轉修正時間點大多落在 2014 年下半年，到 2015 年上半年，但宜蘭一直拖到 2017 年才出現修正轉折點，而今年正好處在修正最深的階段，因此價格與高點時差距較多。與台北市一樣，宜蘭房價強勢之差別與產品息息相關，尤其是高總價的透天、別墅，以及溫泉產品價格修正幅度較深。

住展統計數據顯示，北台灣三都新建案房價與歷史高點相比，差距都在 8％之多。其中，台北市第一季新建案房價為每坪 85.1 萬元，與 2014 年第三季高點的每坪 92.9 萬元相比，差距約 8.4%。新北市第一季房價約每坪 39.2 萬元，與高點 42.9 萬元相差 8.6%。桃園市今年第一季房價為每坪 22.8 萬元，距歷史高峰少約 9.9%。

何世昌指出，北台灣三都房價趨勢幾乎如出一轍，但在價格表現上卻略有不同，必需要挑對產品或區域買，才能撿到便宜貨。在台北市的部份，只有價格弱勢的產品、沒有弱勢的行政區，其中以小宅價格表現較為強勢，但中、大坪數與豪宅價格相對划算。以信義計畫區為例，2012-2013 年大多頭時期，豪宅建案成交價大多為每坪 250-290 萬元，但現在僅約每坪 190-260 萬元，落差約 1-2 成。

桃園房價差就沒北市那麼明顯，桃園的弱勢房價在特定區域，如桃園、大園、蘆竹、八德等地；而這些區域修正幅度較多，主因是先前炒作比例稍高，近來面臨漲多回吐。比較明顯是青埔特區，青埔在多頭高峰房價攀升到「坐 3 望 4」，現在成交價區間約每坪 22-35 萬元。另外，像中正藝文特區高峰時成交價達每坪 35 萬元，現在僅約每坪 30 萬元 - 40 萬元。

新北市則比較特殊，有特定區域房價弱勢、也有豪宅價格弱勢。在豪宅價格弱勢方面，以永和、板橋較明顯；其中，板橋新板特區在景氣高點成交價達每坪 70 萬元 - 90 萬，現在大多為每坪 60 萬元 - 75 萬元，與高點相比仍有不小的落差。

在區域房價弱勢方面，如板橋、新莊、汐止等地價格相對偏弱。以新莊副都心來說，景氣高峰時成交價多落在每坪 48 萬元 - 60 萬元，現在則約每坪 39 萬元 - 50 萬元，與高點時有明顯差距。