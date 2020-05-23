〈熱門股〉東捷資訊Q1獲利雙增逾3成 收復年線周漲31%

東元集團 (1504-TW) 旗下資訊服務商東捷資訊 (6697-TW) 受惠第 1 季財報表現亮眼，純益較上季與去年同期成長逾 3 成，加上切入餐飲外送市場，營運成長可期，本周股價走勢強勁，拉出 4 根紅日 K 棒，周五 (22 日) 終場收在 49.4 元，創近 5 個月新高價，收復月線、半年線與年線大關，股價周漲幅達 31%。

東捷主要業務為物聯網應用服務、企業資訊委外服務 (ERP 整合規劃與企業 e 化服務)、業務流程委外服務 (顧客關係管理與郵務資料整合)，客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位，其中，企業資訊委外服務營收占比達 73%、業務流程委外服務則約 27%。

由於新冠肺炎疫情使民眾飲食習慣改變，使用外送點餐服務頻率增加，而東捷資訊已佈局智慧餐飲服務多年，趁勢搶占商機，結合智慧運輸及智慧餐飲應用技術，未來不排除結合業務流程委外服務，延伸更多服務內容，並看好這波疫情，將加快企業數位轉型佈局趨勢。

東元第 1 季營收 4.27 億元，季增 54.9%，年增 31.9%；稅後純益 2036 萬元，季增 48.5%，年增 34.6%，每股純益 0.74 元。