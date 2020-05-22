美中貿易戰風雲再起 台股回測月線修正機率高

美中貿易摩擦再起，加上港版國安法推波助瀾，台股周線收黑終場收在 10811 點，回測月線，法人表示，台股除了有疫情干擾外，現在又多了美中摩擦，後續持續修正盤整機率高。

台股本週在疫情與華為事件下持續震盪整理，今 (22) 日在兩會登場擬推動香港國安法讓美中關係更添緊張氛圍，台股單週小跌 3.77 點、市值減少 61 億元，仍守住 32 兆元關卡。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，短線基本面不變下，台股仍處於高檔整理的格局，但因國際疫情變化，連帶影響中美貿易戰，美國川普總統持續對中國表示不滿，全球股市受拖累下，連帶性台股有機會再持續修正，不過，後續經濟狀況，仍要觀察疫情變化，是否出現緩和或是再度惡化等狀況。

周書玄表示，台股高檔震盪，除與中美貿易摩擦衝擊手機晶片出貨等科技類股表現偏弱外，資金面也持續遭主權基金調節，加上外資持續賣超，讓權值股上攻無力，主權基金抽腿資金，後市展望恐再陷入整理階段。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，台股後市可關注三大方向，包括美中緊張情勢後續發展、封城解除後的總經數據，尤其是美國經濟狀況，包括消費者信心與每周申請失業金變化，以判定經濟活動重新啟動後回復狀況。

第三個則是庫存去化，鍾安綾說，由於上半年受到供應可能斷鏈的擔憂，廠商多拉高安全庫存，而隨著下半年到來，經濟重新啟動後的終端消費回復動能、相關產業展望和企業獲利預估變化後將是重要焦點，接下來也需要觀察庫存去化狀況。

鍾安綾表示，若以上基本面因素不持續惡化，搭配市場充沛資金下，預期股市仍有表現空間，特別是基本面強勁的個股與族群，例如 mini LED、 主機板繪圖卡等等。

另外，5G 基地台與手機發展則需密切觀察中美情勢，方能判斷華為與中國基地台佈建受影響程度。