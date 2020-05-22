IMF：疫情重創銀行獲利能力 恐至2025才能恢復

國際貨幣基金組織 (IMF) 週五 (22 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於銀行業者的獲利能力造成嚴重衝擊，即使在疫情趨緩、經濟復甦之後，銀行業者仍將持續面臨壓力。

在 IMF 公佈的最新「金融穩定報告」中，針對 9 個已開發國家的銀行進行分析，為了減輕疫情對經濟的衝擊，各國央行已調降利率至歷史低點，預期低利率環境將會維持一段時間，並衝擊銀行業者在未來 5 年的獲利能力。

IMF 表示，即使全球經濟自目前的危機中復甦，就中長期而言，銀行業者的獲利壓力仍難以疏緩。

根據全球各大銀行所公佈的財報數據顯示，銀行的獲利已因疫情的影響大幅衰退，摩根大通 (JPM-US) 第一季獲利下滑 69%。此外，由於疫情對於企業的還款能力造成衝擊，為了降低壞帳風險，各大銀行大幅增加備抵呆帳的提撥金額，因此導致獲利嚴重萎縮。

儘管如此，自金融海嘯以來，由於各國銀行監管機關對於金融機構的法規趨於嚴格，因此，相較前次危機，目前銀行業者有較充足的資本緩衝及流動性，以面對疫情的衝擊。

此外，為了保留銀行的帳上資本，監管機關亦勸說銀行停止股利發放及股票回購計劃，各國主要銀行皆已在 3 月份，同意暫停股票回購計劃至今年第二季，但仍舊持續發放股利。

IMF 的貨幣及資本市場部門主任 Tobias Adrian 表示，透過停止發放股利，銀行將可增加資本緩衝，以對抗未來更多的風險，而在未來營運狀況好轉時，銀行仍可將這些累積的資本發還給股東。