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不受新冠影響！美億萬富翁近2月身家暴漲4340億美元

鉅亨網編譯羅昀玫
不受新冠影響！美億萬富翁身家2個月猛增4340億美元。(圖片：AFP)
不受新冠影響！美億萬富翁身家2個月猛增4340億美元。(圖片：AFP)
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一份最新報告顯示，美國新冠疫情爆發頭兩個月 (3 月中旬至 5 月中旬)，《福布斯》全球億萬富豪排行榜上的 600 多位富翁總資產猛增 4340 億美元，凸顯擴大的貧富差距的致命後果。

美國稅收公平組織和不平等計劃政策研究所公布一份研究數據顯示，美國各州自 3 月 18 日實施封鎖開始至 5 月 19 日期間，美國約有 600 多位億萬富豪的總資產從 2.948 兆美元增至 3.382 兆美元，短短兩個月增幅高達 15%。

《福布斯》全球億萬富豪排行榜上名單有：亞馬遜首席執行官貝佐斯 (Jeff Bezos)、微軟聯合創始人比爾蓋茨 (Bill Gates) 、臉書創辦人之一馬克祖克柏 (Mark Elliot Zuckerberg)、投資者沃倫巴菲特 (Warren Buffett) 和甲骨文創始人拉里埃里森 (Larry Ellison) 等。

該報告顯示，僅前五名億萬富豪的財富總額增加 755 億美元，即 19%，而貝佐斯和祖克柏的增幅最大，分別增加 346 億美元和 250 億美元

與此期間，美國初領失業金人數持續增長，本週三 (20 日)，美國每週申請失業救濟人數達 244 萬人，儘管三月底創下高峰 690 萬人後已連續七週下滑，疫情間總數已逼近 3900 萬人紀錄，超越大蕭條一年半的 3700 萬人紀錄。

美國稅收公平組織執行董事 Frank Clemente 稱：「這場全球疫情揭示了美國不斷擴大的貧富差距的致命後果，億萬富翁是這種不平等狀況的明顯標誌。」