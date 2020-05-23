〈熱門股〉易威營運正向 股價創一年多來新高

易威 (1799-TW) 營運擁兩大營運動能，可望加快邁向損平，包括可受惠白宮擬定藥品須在美國製造，及今年取得三張美國 FDA 藥證，本周股價連日走揚，周五 (22 日) 收漲停 17.9 元，創 1 年多來新高，周漲 51.7%。

美國白宮正準備發出行政命令，要求包括藥品、醫療用具、半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須「美國製造」，外媒指出，此舉目的要減少對外國產地的依賴，以免再有疫情等緊急情況發生，政府配置物資較具彈性。

易威 2013 年併入美國專攻學名藥和新劑型新藥公司 Magnifica，旗下美國紐澤西州 TULEX 藥廠 2018 年完成擴建，易威指出，受惠美國政府擬提出新政策，目前已接獲新客戶進行藥品的委託開發與生產，且陸續有其他藥廠正在洽談中。

雖然政策對易威營運有正面挹注，不過易威坦言，藥品向美國 FDA 申請藥證時，需同時附上藥品製造廠位置，若該藥品需轉換其他製造廠，須向 FDA 重新審查，至少需花上半年至一年時間，短期難看到營運大幅成長，但長期正面看待。

美國藥證方面，易威上半年共取得三張美國 FDA 藥證，包括抗憂鬱藥物、長效型抗憂鬱藥物及預防治療產後出血藥物，預計本季底進行三批量生產作業，若大量生產過程沒問題，將開始與銷售端進行鋪貨。