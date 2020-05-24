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自費採檢規定放寬 台檢測廠受惠

鉅亨網記者沈筱禎 台北
自費採檢規定放寬 國內檢測廠可望再受惠。(圖:AFP)
自費採檢規定放寬 國內檢測廠可望再受惠。(圖:AFP)
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中央流行疫情指揮中心宣布，放寬新冠肺炎自費採檢條件，包括出國工作、求學及眷屬，且不限任何出境國家，民眾都可自費採檢，市場預期，隨著未來採檢人數增加，目前國內已取相關認證的檢測試劑廠，可望再迎來新商機。

目前新冠肺炎檢測種類可分為三大類，包括抗原檢測、核酸檢測及抗體血清檢測，其中核酸檢測是最標準、最敏感且準確率最高，也是目前國內正在使用的檢測方式。

核酸檢測程序從採檢檢體、萃取至分析結果，平均花掉 2-4 小時，雖然檢測時間冗長但準確率高，但台廠多布局此領域，包括普生 (4117-TE)、瑞基 (4171-TW)、高端 (6547-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TE)、金萬林 (6645-TW)、大江 (8436-TW) 等。

目前以瑞基、普生、金萬林及大江的腳步最快，瑞基開發的新冠肺炎檢測產品，是國內首家取得衛福部醫療器材專案製造，5 月月產能已達 15 萬劑且產能幾乎全滿；普生與金萬林則分別取得歐盟 CE、美國 EUA 認證；大江的新冠病毒檢疫產品為全自動化設備，單日可檢測 2016 個檢體。

隨著新冠肺炎疫情發展，海外部分國家提升防疫管制措施，並要求入境者需附檢驗證明，疫情指揮中心考量國內疫情控制穩定，加上檢驗量能足夠，決議逐步放寬自費採檢條件。

據疫情指揮中心新規定，民眾只要基於求學、工作、因緊急狀況需奔喪、探親等需出境，就能申請自費採檢，且不限國家與地區；中港澳等外國人士若需出境，也可申請自費採檢。

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