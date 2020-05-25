美若撤銷香港特殊地位 5200億港元貿易額將受影響

中國人大將於本周四 (28 日) 表決「港版國安法」，該事件已成為中美角力新戰場，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之前已警告，一旦該法通過，美國會重新評估香港的特殊地位。中國則強調主權問題不容干涉。

而《路透》分析香港若失去該地位，預估將有 5200 億港元的商品及服務貿易受到影響。

《路透》報導指出目前在香港營運的美企達 1300 多家，幾乎包含所有主要的美國金融集團。而香港的高度自由、中國門戶的角色及國際給予香港的特殊地位，一直是吸引國際企業進駐的誘因，一旦失去這些因子可能導致美企轉移到其他亞洲城市。

若美國取消香港特殊地位，香港將失去優惠的零關稅稅率，而香港與美國間每年商品和服務貿易額約 5200 億港元。同時，美國人士赴港簡易簽證可能會改成嚴格的中國簽證規定，進而阻礙商務活動。

另一方面，根據美國商務部的數據，截至 2018 年，美國在香港的直接投資約 6500 億港元，一旦美企撤離這部份投資將會減少。

除上述之外，美國給予香港特殊地位優惠還包含香港可在美國出口管制下購買敏感性技術，但要確保無不當用途。

最重要的是，因為香港是國際金融中心，若香港特殊地位被取消，美國可以限制特定企業到香港設點，美國政府將會比照對待中國方式嚴查各類流入香港的資金，或是香港的資金進出受到美國一定的管制，到時香港的評等勢必被調降。

美國國務卿蓬佩奧早於 6 日時宣布將延後向美國國會提交一份報告。該報告評估香港是否從中國取得充分自治，是否能繼續享有美國給予的特殊待遇。

至於在中國方面則強硬回擊美國，表態主權問題是中國底線，香港屬於中國內政，不容外來勢力干預。但中國也對外保證香港「一國兩制」方針沒有任何變化，「港版國安法」只是針對極少數嚴重危害國家安全的行為而做的補強。

中國外交部長王毅對世界各國強調「港版國安法」不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資人在香港的正當權益。

