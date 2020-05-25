本週操盤筆記：鮑爾就經濟前景發表談話、中國兩會閉幕、南韓估再降息

本週操盤筆記 (0525-0529)

1.Fed 主席鮑爾發表談話：

週五 (29 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾將就美國經濟前景發表談話，而鮑爾上週在出席美媒《CBS》專訪時表示，若美國未再發生第二波新冠病毒 (COVID-19) 感染，那麼下半年美國經濟將可望穩定復甦，而要完全復甦，則可能須等到疫苗問世。

而面對川普領導的白宮政府正大力擴張財政政策，以拉抬美國經濟，Fed 也在 4 月的利率會議紀要上揭露，Fed 首次在 4 月利率會議上討論了「殖利率曲線控制」的政策手段，以說服市場 Fed 將會長期將利率維持在低檔水平。

市場預期，週五 (29 日) 鮑爾的談話除了將對美國經濟前景作出說明之外，鮑爾還可能針對 Fed 手上的貨幣工具釋放更多細節。

2. 中國兩會閉幕：

週三 (27 日)、週四 (28 日) 中國第 13 屆全國政協、人大會議將閉幕，而按照往年慣例，中國國務院總理李克強將在閉幕會上發表談話。

在新冠肺炎疫情衝擊下，本屆中國兩會已宣布放棄今年的 GDP 成長目標，創 1994 年北京政府開始設立 GDP 成長怒標以來，首次未訂立 GDP 目標。

而李克強於上週的人大會議作政府工作報告時亦表示，今年此次政府工作報告緊扣民生，把保居民就業、保基本民生、保市場主體等「六保」放在突出位置，並且今年財政赤字規模將比去年增加人民幣 1 兆元，同時發行 1 兆元抗疫特別國債，此外還有其他相關資金也會加入支持財政政策。

市場預估，中國今年財政赤字率將從去年的 2.8% 上調至 3.5%，整體今年財政赤字可望從去年的人民幣 4.9 兆元增加至人民幣 8 兆元，這新增加的金額相當於中國 GDP 的 3%。

3. 南韓央行 5 月利率會議：

週四 (28 日) 南韓央行將召開 5 月利率會議，市場預期，南韓央行將再降息一碼，將基準利率自 0.75% 進一步降至 0.50%，續刷歷史新低。

為因應南韓新冠肺炎疫情對經濟所造成之衝擊，此前 3 月份時，南韓央行已緊急宣布降息二碼，將基準利率降至 0.75%，但市場預期南韓央行的降息循環，可能尚未走完。

據上週《韓聯社》引述知情人士消息指出，由於疫情打擊太大，南韓財政部正在著手大幅下修今年的南韓 GDP 成長預期，而近期南韓央行也已率先出手下修南韓今年 GDP 成長預期，自年初估計的 2.3% 下修至 1% 以下。

4. 中國 5 月製造業 PMI：

週日 (31 日) 中國將公布 5 月份製造業 PMI，市場預期，隨著中國各地經濟復工重啟，中國 5 月份製造業 PMI 可望自 4 月份數據復甦，上月中國 4 月官方製造業 PMI 報 50.8，連續 2 個月居於 50 的景氣分水嶺之上。

而值得注意的是，雖然中國 5 月製造業 PMI 可望進一步走升，但市場亦預期，在全球多國仍封鎖邊境的壓力下，海外需求的不振將嚴重拖累 5 月 PMI 細項裡的新出口訂單指數。