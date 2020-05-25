大多數申請救助的美國上市公司 預計保留取得的貸款

市場研究公司 FactSquared 數據顯示，超過 5 分之 4 由美國政府那裡獲得緊急小企業貸款的上市公司，堅持他們具有需要資金的證明，也符合資格，將保留取得的貸款。

川普政府先前表示，不應該申請貸款的上市公司，因為本身已有足夠的資源，需要在 5 月 18 日之前歸還貸款，否則可能受到制裁。

根據 FactSquared 截至 5 月 22 日對公司文件的審查，在 424 家申請的上市公司中，有 68 家公司償還了 4.358 億美元的貸款，總貸款額為 13.5 億美元。

這些貸款是由美國財政部和小型企業管理局 (SBA) 經營的薪資保護計畫 (PPP) 所提供資金，目的在於幫助小型企業度過疫情的危機。但自從開放申請以來，計畫遭受小企業主和政客的批評，因為它們允許上市公司申請，這些公司卻有更多的管道取得資金，如此卻排擠小企業獲得救助的機會。

《路透》分析數據指出，約有 76 家接受 PPP 貸款，但未表態歸還的上市公司，其財務狀況顯示，至少在 6 月之前足以支付營運成本。在這些公司中，有 22 家獲得了至少 200 萬美元的貸款。

申請 PPP 貸款的公司必須以認真的態度證明，當前的經濟不確定性，造成它們申請這筆貸款來維持營運，是必須的做法。

美國財政部和 SBA 已經表示，他們將審查超過 200 萬美元的貸款，以確保資金能用在確實有需求的公司。