中國前50大半導體 春節以來漲贏大盤35個百分點

自從 2019 年美國針對華為進行大規模的打壓開始，半導體「國產替代」話題開始在中國沿燒，而科創版的創立更為中國科技業提供一個取得資金的方便之門。這讓 A 股半導體企業受到越來越多的市場關注，不光是股價表現抗跌，法人也在加速流入半導體產業。

根據統計數據顯示，中國半導體產業前 50 大企業市值規模均逾人民幣 50 億元，合計市值逾人民幣 1.4 兆人民幣，且 2019 年與今年第一季純益仍持續成長。這當中有 5 家科創板公司，分別是瀾起科技、中微公司、安集科技、瑞芯微及斯達半島。

從漲跌幅表現來看，半導體前 50 大企業自今年農曆春節後平均漲幅約 30%，領先上證指數約 35 個百分點，當中約八成的個股表現優於上證指數。

其中安集科技、大立科技及盛洋科技股價漲幅均超過 50%，這 3 家企業業務分別涉及化學研磨拋光液、熱感應及通訊設備。雷科防務、聖邦股份漲幅則均逾 35%，這兩家企業業務均為 IC 設計。

數據統計顯示今年第一季，這前 50 大半導體企業中，有 44 檔個股獲得法人進駐，依最新收盤價計算，法人持股這些股票的市值接近千億人民幣，約佔 50 檔總市值比例約一成。

法人持股市值前三大的分別是兆易創新、韋爾股份和北方華創，前 2 檔股持股市值均逾人民幣 100 億元，且持股比重逾 25%。歌爾股份、聖邦股份、深南電路及長電科技的持股市值均超過人民幣 50 億元。

若以北上資金作為 A 股投資方向的重要參考，其持股這 50 檔市值達人民幣 211 億元，其中韋爾股份、歌爾股份、深南電路、兆易創新、北方華創等 5 檔的持股市值逾人民幣 20 億元，當中韋爾股份以持股人民幣 52.89 億元居冠。

至於在春節後，半導體前 50 大中北上資金持股發生變化的有 25 檔，其中有 19 檔獲得北上資金的加碼，比重高達 76%，當中歌爾股份最被看好，在春節後北上資金增加 1.29 個百分點；其他加碼較多的還有韋爾股份、紫光國微、太極實業、新宙邦等。

