寒武紀科創板掛牌 6/2將揭曉

中國半導體獨角獸寒武紀將於 6 月 2 日進行科創板的掛牌審查，一旦通過將能取得科創版上市門票。

寒武紀 IPO 公開說明書顯示，2017 至 2019 年，虧損金額分別為人民幣 3.8 億元、人民幣 0.41 億元及人民幣 11.78 億元，並預估今年營收達人民幣 6 億元至 9 億元間，年增率估落在 35% 至 103% 之間，但受到擴大研發支出影響，今年仍寒武紀無法獲利，虧損將介於人民幣 4 億元至 6.5 億元之間。

而保薦的券商根據寒武紀收入預測，已對寒武紀掛牌市值預估定出人民幣 192 億元至 342 億元的價值區間。

寒武紀指出從今年第一季業績情況來看，營收達人民幣 1155 萬元，年減 19%，下滑主要在於從華為海思取得的終端智慧處理器 IP 授權業務減少，以及新冠肺炎疫情對公司的營收造成一定負面影響。

資料來料: 寒武紀官方

至於第一季仍虧損約 1.1 兆人民幣，虧損因素除了營收下滑外，擴大研發支出則是另一因素。

寒武紀認為今年終端智慧處理器 IP 授權業務收入預計將下滑；而雲端智慧晶片及加速卡業務收入預計將進一步增長；邊緣智慧晶片及加速卡業務則可達到規模化出貨的水準。

寒武紀預計未來 3 年內，將有其他 5～6 款晶片產品需進行研發投入，初步估計未來 3 年內，除募集資金以外，仍需人民幣 30 億元至 36 億元資金投入相關研發項目。

同時，未來 3 年計劃投入人民幣 3 億元至 4 億元加強 IC 工藝、晶片、硬體相關的技術和模組建設，也將投入人民幣 3 億元至 4 億元加強跨晶片的基礎系統軟體公共平台建設。