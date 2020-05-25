〈台股盤中〉跌近百點後強彈至翻紅 多空激戰10800點

美國對華為祭出新禁令，持續衝擊電子股今 (25) 日走勢，再加上香港國安法壓抑金融股表現，台股開平高盤後，一度跳水下跌，跌點最多來到 90 點並跌破 10800 點關卡，所幸陸港股開盤後均守在紅盤上，緩和市場緊張情緒，隨後拉回接近平盤，多空激烈交戰，預估成交值維持在 1700 億元左右。

法人指出，月線向來是台股短線多空依據，在國際政經局勢不明前，預料外資今日仍會持續賣超，能否守住月線就看國家隊的決心。

從 50 大權值股來看，早盤國巨跌逾 3% 較重，其次上海商銀、豐泰跌逾 2%，台塑四寶跌幅均超過 1.5%，南亞科、日月光投控也跌逾 1.5%，富邦金、統一、鴻海、台積電、聯電、兆豐金、大立光等跌幅在 1% 上下。

若從細族群來看，防疫概念股續強生技股全面發動，完全與大盤脫鉤，健喬、訊聯、康那香、易威、全宇生技 - KY、創源、久裕和慧智均漲停，高端疫苗、馬光 - KY 漲 9% 上下，亞諾法、雃博、合世、基亞、佰研、盛弘和永日均漲超過半根停板。

自行車族群續見不少買盤湧進，日馳、愛地雅漲停，桂盟漲逾 3%，美利達維持紅盤上，巨大由黑翻紅。

而在疫情逐漸趨緩下，觀光飯店族群人氣增溫，夏都都攻上漲停，華園漲超過 8%，高野、雲品漲 4% 上下，晶華、六福等也有 1% 漲幅。

餐飲股同步反彈，美食 - KY 強彈逾 8%，豆府漲逾 3.5%，六角漲 2% 之上，漢來美食、王品均漲 1% 之上。

元大投顧提醒，美國對華為祭出的限制令，恐影響台灣電子業營運，市場資金轉入人氣焦點的生醫族群，但在避險和人氣推升下，不少個股已出現大幅震盪，追高風險加大。

國泰證期研究部則認為，港版國安法與台股關聯度低，雖會壓抑台股表現但不至於反轉向下，後續重點仍需觀察華為禁令對台灣電子族群的影響，等待禁令利空消化或美中雙方對科技戰釋出善意，指數才能往長期均線年線、半年線的反壓邁進。