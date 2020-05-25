〈台股盤前〉港版國安法加深美中矛盾 大盤面臨月線回測壓力

美國擴大對華為制裁，加上香港國安法推波助瀾，讓美中關係持續緊繃，台股在外資持續賣超、國際情勢影響下，本周將面臨月線回測壓力，在外資持續調節集中市場，續買店頭市場來看，後續將以中小型股為主力。

台股集中市場週線連續三週收黑，遭外資賣超 349 億元，終場收在 10811 點，櫃買則在中小型股領軍下連續九周收紅，目前盤勢主要由中小型股領軍大盤走勢。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，台股高檔震盪，除與中美貿易摩擦衝擊手機晶片出貨等科技類股表現偏弱外，資金面也持續遭主權基金調節，加上外資持續賣超，讓權值股上攻無力，主權基金抽腿資金，後市展望恐再陷入整理階段。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股過去一周指數震盪，因國際局勢同時受疫情疫苗開發正向發展，與中美貿易關係進一步緊張等影響，正負面影響導致震盪；以技術面來說，指數在強勁反彈後面臨半年線壓力，預期短線震盪格局持續。

安聯投信指出，如果基本面不再持續惡化，在市場充沛資金下，預期股市仍有表現空間，尤其看好基本面佳的 mini LED、 主機板繪圖卡等等。

另外，5G 基地台與手機發展，則需密切觀察中美情勢，方能判斷華為與中國基地台佈建受影響程度。

