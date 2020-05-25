〈陸股盤後〉陸股量能創5個月新低 上證收小紅

週一 (25 日) A 股在開平高盤後走勢呈現狹幅震盪，「港版國安法」將在本週四 (28 日) 表決，市場等待後續歐美政府反應，觀望氣氛導致成交量能急凍至人民幣 4000 億元，創近五個月新低。

陸股週一 (25 日) 盤面上，工藝品、食品飲料、釀酒、煤炭等類股漲幅較大；電信營運、通訊、珠寶、多元金融、保險則呈現收黑。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.15%，收報 2817.96 點；深證成指下滑 0.11%，收報 10592.84 點；創業板指上漲 0.28%，收報 2052.3 點；週一 (25 日) 滬深兩市成交金額縮至人民幣 4096 億元，創 2019 年 12 月 25 日以來新低，日減 17%。

北向資金進出方面，週一 (25 日) 北向資金共買超人民幣 21.46 億元，其中，滬股通買超人民幣 12.34 億元，深股通買超人民幣 9.12 億元。

產業消息

保險股延續前一個交易日的跌勢，中國人壽大跌 3.8%、新華保險下跌 2.1%、中國太保下跌 1.8%、中國人保下滑 0.3%。

英國媒體報導，英國首相強生正要求官員擬定計劃，減少華為對該國 5G 網路建設的參與度，並在 2023 年前要求完全不採用華為設備。

報導也指出，英國希望在脫歐後，可藉此促進與美國之間的貿易談判。不過消息人士也強調，強生仍不願放棄與中國之間的關係。相關消息拖累 5G 概念股下挫，通光線纜、共進股份跌停，實達集團重挫 9.8%、瑞瑪工業大跌 9.7%、杭電股份大跌 8%、天邑股份大跌 6.8%。

法人觀點

中信建投指出中美間的摩擦再度增溫，上證指數跌破月線支撐，反應出技術面轉空，指數有進一步下探壓力，是否能止跌回穩仍要觀察兩會在接下來幾天內能公布令市場意外的利多，以及內需恢復的速度。

興業證券表示隨著美國大選漸漸逼近，美方持續施壓不只在科技領域，還可能向國家安全、金融等領域擴展，階段性外在環境惡化限制了投資人的風險偏好，不過好消息是中國內需投資和消費漸漸好轉，投資人可聚焦在內需型的產業做佈局。