連43天無本土病例 口罩限購令估6/1解除 台廠可望外銷

疫情指揮中心今 (25) 日宣布，台灣連續 4 天零確診、連 43 天無本土個案，進行居家隔離的接觸者也已全數監測期滿，管理中人數歸零。由於國內口罩產能大幅提升，預計 6 月 1 日將解除限購禁令，最快本周就會定案。

台灣口罩日產能已達 2000 萬片水準，未來將上看 2500 萬片，指揮官陳時中今天在例行記者會上透露，口罩開放這周就會確定，預計 6 月實施，定額徵收的量仍有待確認，除了庫存量、戰備量、民生等使用外，剩餘的口罩量則可由廠商自由買賣。

歐美各國口罩訂單需求龐大，業者爭取盡速開放外銷，經濟部明 (26) 日將召集逾 70 家徵用口罩的台廠，召開「口罩徵用產能調節協調會議」，協助業者將剩餘產能的口罩產品出口國際，並希望國家隊都能雨露均霑。

口罩國家隊指標廠商如南六 (6504-TW)、恆大 (1325-TW)、敏成、康那香 (9919-TW) 及中衛等，近日頻受買盤青睞，如能順利在 6 月解禁口罩、開放外銷，可望挹注廠商第 2 季獲利表現，未來營運將進一步成長。

根據統計，國內連續 4 天零確診，維持在 441 例，415 人解除隔離，意即剩下 26 人仍在住院隔離中，此外，居家隔離的相關接觸者也在今天全數期滿歸零。

儘管各國陸續重啟經濟，但疫情仍未完全趨緩，全球累計確診逾 543 萬例，美國居全球之冠，巴西近期則進入高峰期，以 34.7 萬例確診衝上全球第 2 高，預期國際對口罩等防疫物資需求仍相當大。