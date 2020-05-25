全台逾2.2萬人實施無薪假 製造業惡化、住宿餐飲業好轉

勞動部今 (25) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至目前，共 1285 家、22500 人實施，較上周增加逾千人，實施家數續創歷史新高，其中，製造業一舉突破萬人，以工具機零組件廠商最嚴重，不過，隨著內需市場升溫，住宿餐飲業人數自疫情爆發以來首度出現下滑。

儘管國內疫情獲得控制，仍止不住無薪假擴大，根據勞動部統計，截至 25 日止，全台共有 1285 家事業單位通報實施無薪假，人數達 22500 人，為 2009 年 11 月以來的新高，較上週大增 1433 人，實施家數續創史上新高。

以行業別來看，製造業放無薪假人數衝上 10169 人，單周激增 1383 人，其中，以金屬機電工業為大宗，達 5158 人，多為工具機相關零組件廠商通報實施，顯示在歐美經濟尚未完全復甦下，需求低迷、斷鏈問題，將持續衝擊工具機業的營運。

民生工業實施無薪假共 2826 人，如紡織、食品及飼品業等，也在這波疫情中受到不小的衝擊；化學工業則受油價低檔影響，營運面臨虧損，無薪假人數也從上周的 738 人攀升至 1120 人。

不過，隨著國內疫情趨緩，疫情指揮中心推廣防疫新生活運動，住宿及餐飲業景氣逐漸回溫，無薪假人數已從高峰回落，從 3998 人降至 3569 人；批發及零售業人數也是自疫情爆發以來，首度出現下滑。

此外，包括旅行社在內的支援服務業無薪假人數也從上周的 1408 人減至 1362 人，迎接暑假旺季，交通部觀光局推出振興國旅三階段，逐步帶動國人旅遊消費，無薪假人數也可望進一步減緩。

勞動部指出，多數事業單位實施人數在 50 人以下，實施期間多數未超過 3 個月，實施方式多為每月休 5 日至 8 日。

