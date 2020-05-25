觀光餐飲股反攻號角響起 8檔亮燈漲停 6檔漲逾半根停板

衛服部長陳時中率防疫團隊南下墾丁，可望帶動國旅風潮，加上本土持續零確診，各大餐飲業來客均明顯大增，今 (25) 日觀光、餐飲股吹響反攻號角，盤中一口氣出現 8 檔亮燈漲停，另外還有 6 檔漲幅超過半根停板，法人認為，內需消費有逐漸轉好之勢，目前觀光、餐飲股正發動落後補漲行情。

盤中夏都 (2722-TW)、雲品 (2748-TW)、六福 (2705-TW)、華園 (2702-TW)、遠雄來 (2712-TW)、高野 (2736-TW)、美食 - KY(2723-TW) 和新天地 (8940-TW) 均見到亮燈漲停。

瓦城 (2729-TW)、王品 (2727-TW)、天蔥 (2740-TW)、晶華 (2707-TW)、南仁湖 (5905-TW)、國賓 (2704-TW) 和洛碁 (8077-TW) 均漲逾半根停板，豆府 (2752-TW) 漲逾 4%，而寒舍 (2739-TW) 也有 2% 漲幅。

台經院院長張建一今日指出，預料 7 月起振興消費效果將浮現，帶動民間消費成長力道轉強，看好下半年台灣的復甦速度將越來越快。

而根據 104 今日統計指出，由於疫情趨緩，餐飲業 5 月徵才企業家數月增 10%，休閒服務業 (如健身房、KTV、休閒農場等) 則增加 3%，住宿服務業和旅遊服務業的月減幅也開始縮小，且企業用人急單隨時開缺。

同時，勞動部今日公布的無薪假統計，則是見到住宿餐飲業無薪假人數自疫情爆發以來，首見下滑，反映內需市場升溫。

法人認為，在母親節過後，內需消費力道逐漸增強，預料餐飲業全年最差應已落在第一季，不過由於 4 月仍處在相當低迷的市況中，預計整個第二季餐飲業和觀光業的財報比起去年同期，不易轉為正成長，仍有待下半年的明顯復甦，而今日股價則是先行反應。