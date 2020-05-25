〈聯發科股東報告書〉去年獲利增加 董座蔡明介酬金回升至億元之上

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (25) 日上傳股東會年報，根據年報顯示，董事長蔡明介去 (2019) 年酬金逾 1 億元，較 2018 年酬金 0.5 億至 1 億元區間，躍升一個級距，回升至 2013 年水準，隨著獲利能力提升，蔡明介與執行長蔡力行、副董謝清江等人，薪酬也同步成長。

聯發科去年受惠三大產品線同步成長，加上產品組合改善，毛利率達 41.9%，創四年來新高，稅後純益年增 11.7%，每股純益達 14.69 元，董事會也通過，今年每股擬配發現金股利 10.5 元，依蔡明介現有持股 4124 萬股計算，預計將有 4.33 億元股利入袋。

股東會年報也指出，其他高階經理人如執行長蔡力行、副董事長謝清江、總經理陳冠州、財務長顧大為等人，去年酬金也從前年 0.3 億至 0.5 億元級距，提高至 0.5 億至 1 億元。

值得注意的是，去年 1 月 1 日新任副總的張豫臺，酬金落在 0.3 億至 0.5 億元；張豫臺先前為晨星半導體的執行副總，後來隨著晨星併入聯發科，也成為聯發科智慧家居事業群總經理。

展望今年，董事長蔡明介認為，新投資技術 5G、AI、企業級 ASIC 與車用電子等，皆獲得不錯進展，相信能轉化為中長期的成長動能，今年包括 5G、ASIC 及車用電子等業績成長強勁，估達今年營收比重 15%。