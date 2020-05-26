全球首創運動鞋底一站式智慧產線 助台廠打世界盃

經濟部工業局推動塑橡膠智慧機械領航計畫，藉由塑膠射出成型設備大廠百塑與運動鞋底代工廠欣展合作，成功開發出世界第一套、國產化的「專業運動鞋底一站式連續生產智慧產線」，一雙鞋底製程從 4 天縮短至 20 分鐘，百塑已推廣至全球客戶，新接訂單近 1.5 億元。

工業局說明，塑膠射出成型業慣用單機生產方式，在運動鞋鞋底的生產製程中，因需多道次嵌入成型，耗時 4 天才能產生第一雙鞋底，現在創新改良成為連續生產方式，只需 20 分鐘就能完成。

工業局指出，建構模具與塑料快速換線之彈性鞋材生產解決方案，整合了多台國產設備，包含百塑的射出成型機、達明與上銀 (2049-TW) 的機器手臂及自動換模移載系統。

工業局強調，接單批量可大可小、具少量多樣彈性化生產能力，以智慧製造突破生產瓶頸，大幅改善傳統勞力密集，需仰賴大量人力的作業，進而建立台灣產業在國際的競爭優勢。

百塑表示，計畫執行期間，運用相關技術已衍生 21 套設備，推廣至全球客戶，新接訂單近 1.5 億元，且獲得多家國際大廠肯定，並建立長期合作夥伴關係，預計每年多為百塑帶來至少 2 億元商機。

欣展則建立鞋材生產關鍵技術，達成一貫化生產流程，不僅提升產能與生產效率，且降低生產成本取得市場價格優勢，獲得國際品牌運動鞋商給予極高評價，去年接單大幅成長 30% 以上。