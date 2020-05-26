國鼎小分子新藥可望抗新冠 6月中啟動人體臨床二期

國鼎 (4132-TW) 研發中小分子新藥 Antroquinonol，向美國食藥局 (USFDA) 申請在美新冠肺炎 (Covid-19) 人體二期臨床試驗審查 (IND)，並獲 USFDA 收案，預期最慢將於美國時間 6 月 18 日啟動人體臨床二期。

國鼎表示，二期人體試驗將針對輕度至中度新冠肺炎住院患者，進行安全性及功效性評估，且試驗設計採用隨機、雙盲及安慰劑對照組，此外，Antroquinonol 為國鼎獨立研發，擁有 100% 專利權，僅須完成、通過臨床試驗，即可申請上市許可。

國鼎指出，依據 USFDA 收案通知函，除非 USFDA 提早通知或有其他異議，應將在收件日期 30 天後，也就是美國時間 6 月 18 日前，進行人體試驗。

另外，Antroquinonol 日前也獲美國醫療服務平台美柏醫健 (MyBioGate) 青睞，被選為全球新冠病毒專案對接藥物之一，該醫療服務平台將也著手規劃「流感病毒肺炎」二期臨床。

總經理蘇經天曾表示，新冠肺炎尚無美國 FDA 核准的治療藥物或疫苗，目前進行臨床的抗病毒藥，多只能抑制病毒複製，而 Antroquinonol 具抗癌、免疫調節、保肝及抗炎等作用，可阻斷癌細胞生長。