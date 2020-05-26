〈每日外資外匯觀點〉貿易戰再爆發成隱患 避險資產占上風

美中在港版國安法上的僵局加深令市場擔憂，投資者偏向防禦性布局，美元指數周一攻未能攻上 100 大關後，周二亞洲盤交易時間回跌至 99.58 附近，市場關注周三歐盟執委會將公布的復甦基金計畫。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券全球策略主管 Bart Melek 表示，短期地緣政治和國際貿易緊張局勢可能提振美元，同時限制限制黃金的漲幅，但就長期來說，情況可能會不同。

美國國家安全顧問歐布萊恩表示，中國提出的港版國安法立法可能會招致美國制裁並威脅到香港的金融中心地位。瑞銀財富管理在中美關係緊張下，在香港採取防禦型布局，並認為對全球投資者來說，更大的風險是美中兩國更廣泛地陷入僵局。

Invesco 策略師 Kristina Hooper 警告，貿易戰若再次爆發將對市場造成直接打擊，比整體經濟的衝擊更大，而且這種情況可能再次發生。

東京 Gaitame.com 研究所分析師 Takuya Kanda 也擔憂，目前整體經濟情況已經很糟糕了，而美中的緊張關係可能使情況變得更糟糕，需提防國際爭端加劇使得資金突然集體湧向避險，屆時風險資產如美股、原油、澳幣、紐幣等可能集體大跳水，而黃金則可能迎來暴漲時刻。

周三歐盟執委會將公布復甦基金計畫，Nordea 策略師表示，如果法德提出的發債籌資提案能在未來一周通過，預期對歐元將是強大利多，歐元兌美元周二上漲至 1.0934 附近。