〈紐約匯市〉利多消息四起 美元走軟 英鎊攀升至1月來最大漲幅

疫苗開發的好消息，以及各國經濟陸續開放，進一步提振投資人的信心，市場對全球經濟復甦前景樂觀，消弭美中關係劍拔弩張的風險，週二 (26 日) 美元避險需求遭到抑制，歐元、英鎊以及日圓走強。

週二 (26 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下挫 0.91%，至 98.993。一度跌至 5 月 1 日以來的最低水平 98.891。投資人對風險資產需求增加，激勵全球股市上漲，大宗商品貨幣亦跟著上行。

美國生物技術公司 Novavax (NVAX-US) 於週一 (25 日) 宣佈，已開始在澳洲展開新冠病毒疫苗的第一階段臨床測試，他們預計將在 7 月份獲得初步結果，第二階段預計會在美國等多個國家進行。

越來越多的國家正在重新開放經濟，因疫情步調趨緩，日本政府解除全國境內「緊急事態宣言」，週二日圓兌美元下跌 0.13%，至 107.55 日圓。

Action Economics 全球貨幣分析經理 Ronald Simpson 表示：「經濟的重新開放，以及潛在新冠病毒疫苗的利多消息，在很大程度上提振了市場信心。」

由於英國和美國剛結束週一的假期，匯市交易範圍依然狹窄，且投資人仍對美中緊張局勢、香港的抗議活動保持警惕。

CMC Markets 分析師 Michael McCarthy 指出，市場被兩股矛盾的潮流包圍著。中美日益緊繃的關係引發人們的擔憂，同時各地鬆綁新冠肺炎 (Covid-19) 的封鎖限制，亦助長樂觀情緒。

兩大經濟體關係晴雨表的人民幣兌美元持穩於 7.1324，雖仍維持在上週五觸及的兩個月低點 7.1465 附近。

對風險敏感的澳幣和紐元雙雙走強。澳幣兌美元上漲 1.70%，報 0.6655 美元，紐元兌美元匯率小幅上漲 0.6% 至 0.6136 美元。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二表示，中國對香港實施的國安法是「一大錯誤」，並表示川普政府將支付所有希望撤離香港或中國的美國企業所需費用。

週二的經濟數據顯示，美國 5 月消費者信心已有所增強，表明隨著國內經濟重新開放，新冠肺炎導致的經濟衰退，其最嚴重時期可能已經過去。

自 3 月底以來，美元一直在狹窄範圍內波動。

週二，歐元兌美元匯率上漲 0.78% 至 1.0983 美元。Ifo 研究所表示，德國 5 月份企業信心指數已經稍微回溫，5 月 IFO 企業信心指數自 4 月的 74.2 攀升至 79.5，優於經濟學家預測的 76.8。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

英鎊週二取得 1 個多月來最大漲幅，但當本月英鎊總體仍舊下跌，英國脫歐談判進展甚微，估計英鎊未來走勢坎坷。

瑞銀表示，陷入困境的英鎊，似乎沒有好轉的餘地，分析師指出英鎊的若干不利因素，包括美元避險需求、英國脫歐的擔憂，以及英國央行負利率的討論加重英鎊賣壓。

英國央行 (BOE) 副總裁 Dave Ramsden 對負利率抱持開放態度，瑞銀分析師認為，負利率雖然尚未到來，但可能因為經濟「大幅惡化」，促使英國央行將利率降至零以下。

截至週三 (27 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 98.983。-0.91%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0983 美元。+0.78%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2335 美元。+1.25%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6655 美元。+1.70%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3781 加幣。-1.43%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.55 日圓。-0.13%