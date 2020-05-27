風險模式開啟！伊爾艾朗：股市大漲因「各方面傳來好消息」

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 對美國經濟看法，比起本月初顯得樂觀一些，他週二接受 CNBC 訪問時表示，股市大漲是因為各方面都傳來好消息。

他說：「不只股票，其他風險資產也是如此，無論是固定收益、貨幣還是大宗商品。很高興看到各方面出現無懼風險 (risk on) 的基調，我們有相當長一段時間沒有看到這種情形。」

伊爾艾朗本月初對於美國前景的看法沒這麼樂觀，他當時表示，美國經濟沒有美股和川普總看起來那麼樂觀，並警告投資人應該「繫好安全帶」，前方路途依然崎嶇不平。

美股道瓊工業指數週二盤中一度大漲 600 點，終場漲幅稍微收斂，仍勁揚 530 點。美股週一因陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 休市一天。

伊爾艾朗表示，潛在疫苗有進展，加上美國經濟重啟至今，並未導致新增病例激增，都是好消息，而且多個指標顯示，美國消費者願意投入讓生活恢復正常的過程。

他以審慎樂觀的語調說：「維持下去是我們最大的期盼。這個過程不會走得平穩，將有起起伏伏。但只要留意公衛方面的進展和消費者的參與程度，就能掌握美國經濟的走向。」