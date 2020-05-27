沃爾瑪與二手商品網站ThredUP合作 擴大時尚業務市佔率

美國零售商巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 宣佈，將與時尚二手商品網站 ThredUP 合作，於線上銷售 ThredUP 的二手服飾及鞋類等。沃爾瑪將可藉由與 ThredUP 的合作，刺激電子商務業務的成長，並擴大時尚領域的市佔率。

受到業務合作消息的激勵，沃爾瑪股價於美股盤前上漲。於週三 (27 日) 台北時間下午 6 時許，沃爾瑪股價上漲 0.82%，報每股 124.87 美元。

沃爾瑪股價走勢圖 (圖：Google)

於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，政府所採取的居家防疫及社交距離等措施，導致服裝零售業者被迫關閉店面，並對於營運造成重創。儘管隨著經濟活動的重啟，部份零售業者也已恢復營業，但大多數仍僅提供「路邊取貨」服務，或對於來店人流量進行管制。

受到疫情的影響，包括服飾品牌 J. Crew、奢侈品百貨公司尼曼馬庫斯 (Neiman Marcus)、以及百貨連鎖店 J.C. Penney 等在內的知名零售業者，皆已於日前宣佈申請破產保護。此外，高檔連鎖百貨公司 Nordstrom 亦宣佈，將永久關閉部份店面。

沃爾瑪電子商務時尚業務的部門主管 Denise Incandela 表示，在過去一年，沃爾瑪持續與 ThredUP 洽談業務合作機會。沃爾瑪致力於擴展時尚商品業務的市佔率，以吸引更多族群的消費者。

在疫情期間，為了因應居家隔離措施，民眾大量採購及囤積食物、生活必需品、及清潔用品。促使沃爾瑪零售店面及網站的相關產品銷量皆大幅攀升。

為了提高公司的獲利能力，沃爾瑪於疫情爆發前，便已致力於提高服飾等高毛利產品的銷售，並期望能藉此促使電子商務業務轉虧為盈。

ThredUP 目前已和多間零售業者合作，包括：GAP(GPS-US)、梅西百貨 (M-US)、以及 J.C. Penney(JCPNQ-US) 等，合作的方式皆為在實體店面設置專櫃，而非線上業務的合作。