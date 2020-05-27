我5月消費者信心創近10年半新低 投資股票更寫史上新低紀錄

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 5 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 64.87 點，較上月下滑 8.52 點，並創 2009 年 12 月以來新低，而 6 項調查指標均下降，以「未來半年家庭經濟狀況」下滑 10.5 點最多，並創 7 個月來低點，而「未來半年投資股票時機」雖僅下滑 7.2 點，卻已寫下史上新低紀錄。

由於新冠肺炎疫情衝擊國內外經濟，消費者信心低迷，可觀察到，5 月的 6 項調查指標全數創波段低甚至歷史新低。

台經中心指出，下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為 78.05 點，較上月下降 10.5 點，為 2017 年 8 月以來低點。

其次為「未來半年國內就業機會」，調查結果為 71.5 點，較上月下降 10.3 點，創 2010 年 4 月以來新低。

而「未來半年購買耐久性財貨時機」為 88.45 點，月減 9.1 點，為 2017 年 11 月低點。

「未來半年國內經濟景氣」為 79.05 點，月減 7.35 點，且今年以來呈現緩降趨勢，並來到 2017 年 11 月新低。

「未來半年投資股票時機」為 36.9 點，月減 7.2 點，則是史上新低。

下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 35.25 點，月減 6.7 點，雖跌幅最小，也是呈現連 4 月下滑，並創 2009 年 9 月以來新低。

從絕對水準來看，六項指標全部偏向悲觀。

另外，「目前健康狀況」指標部分，調查結果為 87.8 點，較上月下降 9.6 點，顯示民眾對自己健康呈現悲觀，而「預期健康狀況」指標為 83.6 點，月減 7.1 點。