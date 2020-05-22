〈分析〉一文解析：中國兩會五大政策重點

今年是中國「十三五」規劃以及不斷標榜「全面建成小康社會」口號的最後一年，但受到美中貿易戰、科技戰、金融戰，以及新冠肺炎疫情所帶來的經濟衝擊，在這樣的背景下，今年兩會分別延後至 5 月 21 日、22 日召開。

而在兩會召開之際，各界關注的亮點集中在 GDP、勞動市場、財政政策、貨幣政策、擴大內需等五大議題上。而以下將一一分析五大議題的方向：

1.GDP

資料來源: wind, 中國第一季 GDP、全年 GDP，及 GDP 目標成長率

今年中國人大會議最大亮點就是未提到今年 GDP 成長目標，是 20 年來首度不設經濟成長目標，這主要反映出新冠肺炎疫情和國際經貿形勢所帶來的不確定性影響。

從上圖可以看出 2019 年 GDP 呈現逐季下滑，創下 29 年來新低。而新冠肺炎疫情更使今年第一季經濟成長大幅衰退，讓原本計劃 2020 年人均 GDP 要比 2010 年成長一倍的計劃出現變數。

若要達成人均 GDP 成長一倍的目標，今年中國經濟成長率要達 5.6% 以上，以第一季衰退 6.8% 來看，後三季的成長率要至少要保持在 9%，因此要達到這目標並不容易，何況川普對於中國的打壓正持續擴大中。

2. 勞動市場

資料來源: wind

在勞動市場方面，在 2019 年城鎮失業率保持在 5% 至 5.3% 之間波動，但自今年 2 月以來就明顯上升，過去 3 個月都保持在 6% 附近徘徊。

其次是城鎮新增就業人數，今年前 4 月只有 354 萬人，而 2013 年至 2019 年同期則介於 440 萬至 470 萬人間，今年數據已明顯低於過去同期。

中國為此也提高對就業市場的重視，不僅將「穩就業」放在「六穩」首位，在兩會公報中也將就業也取代通膨成為第二關注目標，且今年中國政府工作報告雖從去年約兩萬字縮減至約一萬字，但「就業」二字出現的次數卻不降反升，達到 38 次，比「改革」二字還多出 10 次，突顯出中國高層對「就業優先」的思考邏輯。

3. 財政政策

資料來源: wind

從中國中央政治局會議的結論來看，今年中國必定採取更積極的財政政策，一是財政赤字率有機會上調至 3.5%；第二是發行抗疫特別國債，該規模有機會不低於人民幣 1 兆元；第三則是地方專項債規模可能上修至人民幣 3.5 兆元。

若從上述三項財政政策分析，首先今年財政赤字率會從去年的 2.8% 上調至 3.5%，以今年 GDP 人民幣 105 兆元計算，將可新增人民幣 7350 億元的赤字。同時地方專項債規模從人民幣 2.15 兆元上調至人民幣 3.5 兆元，增加人民幣 1.35 兆元，再加上人民幣 1 兆元的特別國債，三項政策合計可新增人民幣 3.1 兆元支出。

意味著 2020 年中國實質財政赤字可望從去年的人民幣 4.9 兆元增加至人民幣 8 兆元，這新增加的金額當於 GDP 的 3%。

4. 貨幣政策

至於貨幣政策方面，中國中共政治局會議指出今年的貨幣政策將更加靈活，且中國人行在第一季貨幣政策報告表示要加強反週期調節。

即便中國方面已鮮少提出具體的 M2、社融成長目標，但可以合理推估今年 M2、社融成長目標會跟名義 GDP 成長率相當或略高，也將超出去年度的成長幅度。

同時反週期調節政策，最重要的方針就是減少中國經濟成本，因此今年下半年中國人行將持續引導市場利率下滑，因此調降 LPR 利率將是未來施政重點方向。

資料來源: 中國外匯交易中心

5. 擴大內需

新冠肺炎疫情及美中貿易戰影響下，中國外貿不易成為刺激經濟成長的引擎，因此彰顯擴大內需的重要性。但「房住不炒」的底線仍在，也意指今年地產業不會是內需市場火車頭。

所以基建將成為刺激內需市場的領頭羊，特別又有「新基建」一詞的出現，反映出不止傳統「鐵、公、機」將大興土木，5G 的基礎建設也將成為另一個亮點。

此外，透過調降個人所得稅、定向補貼特定人群等方式來提高居民收入，或是利用發放消費券等形式提高民眾消費意願，及以政府在增加教育、醫療衛生、社會保障等公共領域的支出，均可為內需成長貢獻一份力量。