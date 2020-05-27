法國政府擬斥資數十億歐元 以重振汽車業

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，並對歐洲經濟造成衝衝擊，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 宣布一項 80 億歐元的計劃，以振興法國的汽車業，並舒緩汽車業因疫情受到的衝擊。

該計劃的大部分資金將以政府支持信貸的形式提供給雷諾汽車 (Renault SA)，金額約為 50 億歐元。不過馬克龍表示，在雷諾汽車的管理層和工會未針對勞工和工廠情況達成一致前，政府不會完成該項協議。

此外，該項計劃也包括增加對電動車和混合動力車購買者的補貼，並支持對氫能和自動駕駛汽車的研究。該計劃旨在確保該國的汽車組裝商和供應商度過危機，並在未來幾年中成為全球領先的節能汽車製造商和出口商。

馬克龍表示，該項計畫的目標是重新定位法國的製造業，並「使法國成為歐洲生產節能汽車的領先國家」，目標到 2025 年時，節能汽車年產量能達到 100 萬輛。

在法國為期兩個月的封鎖期間，當地汽車銷量急劇下降，當地 4 月的汽車銷量年減約 90%。該國的封鎖在兩週前結束。馬克龍表示，購買電動車的個人可獲 7000 歐元的補貼，購買電動車的公司可獲 5000 歐元補貼，而購買混合動力車的補貼為 2000 歐元。購買新電動車的家庭可獲得最高 12,000 歐元的購買補貼。

馬克龍在法國一家汽車零件廠發表談話時表示：「我們需要讓我們的民眾在未來幾週購買更多的汽車。」

馬克龍表示，法國政府也將建立 10 億歐元的基金，致力於汽車業轉型、小型企業間的整合以及研發投資。雷諾以及標緻雪鐵龍集團 (PSA Group) 都計劃對該基金提供 1 億歐元。

雷諾和標緻雪鐵龍已表示，將增加電動車和混合動力車的產量。標緻雪鐵龍將明年於法國增加生產 13 萬輛電動車。雷諾則表明，至 2024 年，該公司在法國的電動車生產數量將增加三倍。