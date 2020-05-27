針對「港版國安法」立法 李嘉誠：有助於發揮長遠穩定作用

針對中國當局即將於明日 (28 日) 進行表決的「港版國安法」，香港首富李嘉誠首度向媒體表達支持，認為《港區維護國家安全法》的立法，將有助於發揮長遠穩定發展的正面作用。

李嘉誠在接受採訪時表示：「任何國家對自身的國家安全問題有權責。大家不需要過度解讀。希望擬議的新法律能夠減輕中央政府對香港的擔憂，並帶來長遠穩定發展的正面的前景。」同時，李嘉誠也呼籲香港政府強化國際信任，增強香港人對「一國兩制」原則的信心。

中國當局在上週宣布，由於數月的民主示威遊行被視為挑戰國家權威，因此將在香港基本法附件三中列入國家安全相關法律，引發部分香港人的抗議，並可能出現進一步動盪。香港如今也正面臨經濟衰退的問題，以及來自新冠肺炎疫情大流行的打擊，疫情已經使零售業到旅遊業等眾多產業遭受重創。

李嘉誠的長子李澤鉅也在日前表示，希望中國政府所提出的國家安全法，有助於香港走出長達數個月的社會動盪，並協助社會和經濟活動恢復正常運作。

港版國家安全法草案預期將在於明日的中國全國人大會議閉幕前審議通過，新立法相關細節尚不清楚。中國期望讓香港相信，在新國家安全法立法下，香港仍將能維持司法獨立。