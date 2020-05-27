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定期定額買基金 享反彈獲利有眉角

鉅亨網記者鄭心芸
買基金之前，除了瞭解整體市場趨勢，也要注意小細節的個別持股及內含費用率。(鉅亨網資料照)
買基金之前，除了瞭解整體市場趨勢，也要注意小細節的個別持股及內含費用率。(鉅亨網資料照)
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基金定期定額母子基金分攤成本降低風險黑天鵝手續費經理費保管費申購贖回

今年金融市場劇烈震盪，行情常常上沖下洗，掌握進出場時點的難度因而升高，所以，不少人採用定期定額買基金，以分攤成本的方式降低風險。但專家也提醒，若是申購後收型級別的基金，贖回時持有期間未達基金公司規定，會被收取遞延申購手續費，建議定期定額宜長期投資，並可採取母子基金投資法，有系統且紀律的執行停利停損，以增加投資勝率。

市場波動度高，最適宜採用定期定額投資，第一銀行表示，除了持續累積本金以外，還能夠避免因市場下跌而不敢加碼的恐慌心理，在行情下跌時持續扣款，才能夠享受未來反彈時的獲利! 正如德國證券教父科斯托蘭尼所說：「小麥跌時，沒有買小麥的人，小麥漲時，手上也不會有小麥。」

然而定期定額並不代表完全沒有風險，一銀指出，投資人常聽到「投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書」的警語，在投資之前，要注意仍應先了解整體市場趨勢，從大方向的投資區域、產業，至小細節的個別持股及內含費用率 (如：經理費、保管費、分銷費及其他費用等)，都是需要注意的地方。若是申購後收型級別的基金，雖一開始不收取申購手續費，然而若贖回時持有期間未達基金公司規定，則會被收取遞延申購手續費，建議投資人宜長期投資。

此外，母子基金投資法也是疫情下另個不錯的選擇，一銀指出，以該行「神基妙算」效率投資法為例，將本金投入於較穩定的債券型或平衡型基金做為母基金，每月固定轉換至較積極型的子基金，並設定適當之停利點，可以輕鬆達成定期定額及自動停利的理財方式；至於喜歡領取配息的投資人，在現今低利率的環境下，更可運用該行「金速配」投資法，將基金配息再投入任一標的，協助解決再投資的困擾，讓利息更加靈活運用。

一銀提醒，此次疫情雖造成市場大幅震盪，但疫情趨緩後市場也逐漸恢復平穩，若能透過「神基妙算」或「金速配」投資法，定期定額做好分散投資，有系統且紀律的執行停利停損，才能從容應對突如其來的黑天鵝事件。