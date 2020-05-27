嘉基訂單能見度達Q3 資料中心光纖線束拚年底放量

高速連接線束廠嘉基 (6715-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理羅偉仁表示，目前筆電需求帶動周邊線束需求增加，訂單已經看到第三季初，而應用在資料中心的光纖線束，受惠疫情放緩，最快第三季完成認證出貨、年底可望量產。

羅偉仁表示，受惠遠距需求帶動筆電及周邊的擴充基座 (Docking station) 需求成長，推升第二季 Thunderbolt 線束出貨增加，訂單能見度已達第三季初，雖然擔憂客戶提前拉貨，但在手訂單沒有大幅下滑，第四季則還看不清楚。

不過，由於嘉基客戶「以量制價」，針對已量產的成熟產品，每年都會有 10-15% 調降幅度，也會影響毛利率，公司估，第二季雖然可持平上季水準，但下半年能否維持高檔，還需要再觀察。

嘉基近年力拓光通訊領域，Thunderbolt 光纖傳輸線束也打進美系客戶的資料中心應用，但因為疫情影響導致 2 月中認證延後至今，不過，隨著疫情放緩，嘉基看好，最快 7 月可望通過客戶認證、8 月開始投產、年底達量產規模。

羅偉仁強調，目前每月還是有小量樣品訂單出貨，也會持續跟客戶討論是否有其他方式，可以加速通過認證，目標放量後，資料中心光纖線束的營收占比，要達每季的 1 成以上。