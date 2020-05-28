上海特斯拉二期建物將完工 MIC Model Y最快年底問市

週四 (28 日) 外媒報導，經利用無人機拍攝上海特斯拉超級工廠第二期施工進度顯示，部分廠房主體建築已經建成，整個第二期項目即將進入全面完工階段，待設備開始進駐後，試產即可開始運作，根據了解，上海特斯拉工廠第二期項目將主要生產 Model Y 車型。

特斯拉表示，Model Y 計劃於今年內在中國進入量產，於 2021 年初開始交車。鑒於特斯拉已經有 Model 3 建廠的經驗，如今 Model Y 建廠速度更快，若生產設備及時到位，中國製 Model Y 是有機會能提早在今年交車。

(圖片: AFP)

而週三 (27 日)，特斯拉宣布北美市場下調全車系售價，而中國市場進口車型的 Model S 與 Model X 也將同步下調售價，調降整金額達人民幣 2.9 萬元。但因為在中國銷售的 Model 3 全車系均為中國製，因此 Model 3 車型不做調整。

此外中國財政部等四大政府部門推出新法規定，今年起售價人民幣 30 萬元以上的新能源汽車將不再享有補貼，該新政將在 7 月 22 日正式生效。由於中國製特斯拉 Model 3 全車系補貼前售價均在人民幣 30 萬元以上，若不調整售價，該車型將在 7 月 22 日起不再享有補貼。

特斯拉在中國享有高人氣，數據顯示去年特斯拉中國區營收年增 70%。今年一季特斯拉在中國交車數量達 1.85 萬輛，佔全球總交車數量 21%，比重超出去年全年。

而特斯拉在電動車市場的多年耕耘已經開始逐步拉開其它電動車廠的差距。電動汽車廠商 Lucid Motors 的 CEO 表示，特斯拉在電動汽車方面的領先優勢正在擴大。而福特一名工程師也認為，特斯拉在電池和高壓電子方面的技術和工藝，及駕馭這些技術的能力領先產業 5 年。