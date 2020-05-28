〈名家開講〉新生活運動：來自資產管理業者的告白

時序剛進入「立夏」，理應逐漸變熱的氣溫，卻瞬間飆升有如酷暑，讓人不禁懷疑，老祖宗的智慧是不是沒跟上時代潮流，不管用了？相信大部份現代人會下意識聯想到「溫室效應」、「氣候變遷」，但是，儘管想是想到了，那麼下一步呢？真的做出改變的人，有多少？

最近有客人問道：「請問你們公司如何執行減碳行動？」我這才察覺，即便「節能減碳」口號已經眾所皆知，但大眾的了解程度卻似乎僅止於個人層面，至於企業付出了哪些努力？卻好像無法馬上舉出案例。近年來 ESG（環境、社會和公司治理原則, Environmental, Social and Corporate Governance）議題備受重視，許多企業紛紛審視自身及競爭者的參與程度，也重新思考是否還可以延伸出其他應用。當然，資產管理業者也不例外，回顧去年以來，以 ESG 為號召的金融商品如雨後春筍般推出，究竟這些「新商品」又和既有商品有何不同呢？

落實 ESG 在企業

回到客人提出的問題，我回想了百達集團曾做過哪些事，基本的像是：透過一連串教育訓練和座談會議提倡減碳活動、提高內部員工的知識和自我意識，或向全球分公司發起紙張電子化運動、去塑膠化規定等等。也想到有幾個比較有趣的，例如我們在日內瓦總部大樓的屋頂上，安裝 330 平方公尺的太陽能板，統計 2018 年產生約 57,903 kWh 的綠色電力，相當於一年中 15 戶家庭的用電量！而太陽能空調就會進一步把收集到的能量轉化為冷水，不但夏季時可應付辦公室空調、四季還皆可產出熱水供大樓使用，其他類似的應用也可有效防止二氧化碳排放和石油消耗。

還有，百達集團為了減少交通工具產生的二氧化碳，與 Genèveroule 協會合作，免費提供電動腳踏車給日內瓦員工使用， 2018 年員工租借約 5,502 輛，比 2017 年增長 21％。而這些腳踏車的總行駛距離約有 38,234 公里，等同於節省了 13 噸二氧化碳。

除了集團大力提倡，當然也還需要旗下部門一同響應。聯合國早在 2006 年就開始推動「責任投資原則 (Principles for Responsible investment, PRI)」，而百達資產管理在 2007 年 1 月率先簽署，是全球第一批簽署的領導企業之一，且截至 2019 年，每年皆被評選為年度最佳永續投資企業 (A+)。

另外還有一個比較特別的活動，百達資產管理在 2019 年舉辦兩場「碳中和」高峰會議，透過「黃金標準氣候保護計畫」贊助「盧安達安全社區供水計畫」，統計抵銷約 600 噸以上的二氧化碳。該計劃包含 12 個微型項目，任一項都可減少約 10,000 噸二氧化碳排放量，這個計畫運用鑽孔技術，向加特西博內的數百戶家庭提供用水，新鑽孔使得淨水和煮沸的過程中，可以燃燒較少的薪柴，這不但減少了二氧化碳排放、木柴使用量，也縮短婦女和兒童收集木柴的時間，讓他們更有時間從事其他經濟活動，有效改善居民生活，一舉數得。

落實 ESG 在投資

隨著社會關注度越來越高，資產業管理業者也越來越重視自身的貢獻及影響力，更是敏銳地發展出新投資應用，把 ESG 落實拉到另一個新高度。百達資產管理（以下簡稱「百達」）便將 ESG 投資分為三個層級：

1. 投資流程導入 ESG 評分機制：

所有的投組經理人在制定投資決策時，都會綜合考慮 ESG 因素。並排除某些行業，如：生產有爭議性武器的行業。

2. 投資範籌聚焦於永續發展策略：

百達永續投資策略，正是投資在治理能力更強、營運和產品更透明的公司。百達視永續發展為創新和經濟成功的一個驅動力，也是管理不可預期風險的關鍵。認為有穩定收益成長的贏家與永續之間有密不可分的關係。

3. 主題策略系列的集結：

百達發展了一系列與 ESG 相關的主題投資策略，關注那些通過創新、技術和智慧地利用自然資源來解決面臨環境、或社會挑戰的公司，例如：解決缺水和氣候變遷的公司。

真正的影響力

百達認為，身為一個盡責的投資者，相當重視履行對客戶的責任，尤其在助於長期投資決策的考量下，不應該讓 ESG 評估流於形式、或僅只是評分單上的待勾選項目而已。資產管理公司除了自身追求優異表現外，還更應該去影響所投資的標的公司，主動和公司溝通互動、積極參與股東權、進而推動這些公司在 ESG 方針上做出正面的改變，才是真正的為客戶負責。

為了達到深度參與，百達參與多個協作論壇，例如氣候行動 100+ (Climate Action 100+)、永續林業投資者 (Investor Initiative for Sustainable Forests) 及採礦和尾礦安全倡議 (Mining & Tailings Safety Initiative)，推動相關業者改變公司政策、業務標準和揭露準則，也與著名的分析公司合作，針對各種 ESG 議題，與所投資公司展開深入討論。

百達資產管理股票投資長 Philippe de Weck 說到：「只要我們認為可提升公司長期價值、且為社會帶來益處，便會向對方提出 ESG 議題。當然，這些公司無責任聽從我們的建議，但若行動無效，我們則可能放棄持有，畢竟若他們不願意嘗試，便談不上責任投資了。而這個優勢，也正是被動型投資者無法掌握到的。」

百達也的確在 2019 年，以雙邊和氣候行動 100 + 投資者小組的方式，與一家大型全球採礦公司對話，成功促使該公司同意為煤產量設定上限。

經濟蓬勃帶來財富，而如何延伸財富的價值、維護投資正義，形成一股溫柔又堅定的力量，撫慰社會動亂，保護生態環境，弭平資源不均，安定人心，正是人類面臨的新課題。期許有一天，ESG 不再是ㄧ個「話題」，也不會被特別提起，因為，已經深值在每個人的心裡，成為生活中理所當然的一部份。